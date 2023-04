Chi è Mario Tozzi, geologo e volto tv: studi e carriera

Mario Tozzi è un geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo italiano. Sarà ospite della trasmissione Ci vuole un Fiore di Francesco Gabbani in onda su Rai 1 il 14 aprile 2023.

Chi è Mario Tozzi

Mario Tozzi, nato il 13 dicembre 1959, è un divulgatore scientifico italiano e ha 63 anni. Diplomato in maturità classica, è laureato in Scienze Geologiche per poi incrementare i suoi studi con un dottorato di ricerca in Scienze della Terra. Attualmente Primo Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria), si è occupato dell’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-orientale, studiando le deformazioni delle rocce. In televisione, però, è noto per la sua attività di divulgazione scientifica e del trasferimento dei risultati della ricerca del CNR, coinvolgendo i ricercatori degli istituti di molte discipline.

Per quanto concerne alcuni risultati della sua carriera, dal 2006 al 2011 è stato Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano mentre dal 2013 è Presidente del Parco dell’Appia Antica. E’ inoltre membro del Consiglio Direttivo del TCI, del Consiglio Scientifico del WWF e del Festival della Scienza di Genova.

Programmi televisivi e radio

Mario Tozzi è un volto noto anche della televisione, in quanto ha preso parte a molti programmi di divulgazione scientifica.Dal 2019 conduce “Sapiens, un solo pianeta” e “Sapiens Doc” su Rai Tre ma in precedenza aveva condotto “Fuori Luogo” su Rai1 (2014-2017), “Atlantide”, “Allarme Italia” (2011-2012) e “La Gaia Scienza” (con il Trio Medusa, 2009-2010) su La7. Su Rai Tre, invece, aveva condotto “Terzo Pianeta” (2007-2008), “Gaia – il pianeta che vive” (2000-2007); “King-Kong”, come inviato speciale (1999-2000); oltre a 10 documentari “La Via Francigena” per Rai Giubileo-RaiTre. Per Rai International una serie di 120 documentari della serie “Che bella l’Italia” ed ha collaborato a “Geo & Geo” su RaiTre (1996-2004).

Collabora con l’emittente Radio-Radio. Dal 2019 conduce “Green Zone” su RadioUnoRai.