Chi è fidanzata di Teo Mammucari, tutto sulla misteriosa Marescialla

Chi è la fidanzata di Teo Mammucari, la vita sentimentale del noto conduttore. In una recente intervista l’ex Iena ha svelato di aver ritrovato l’amore tra le braccia di una misteriosa Marescialla. Cosa sappiamo di lei?

Chi è la “Marescialla”, la misteriosa fidanzata di Teo Mammucari?

Teo Mammucari, dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex Velina Thais Souza Wiggers, è sempre stato molto cauto nel condividere dettagli circa la sua vita privata e sentimentale. Nel corso della sua vita non si è mai sposato ma è stato spesso associato a grandi nomi del mondo dello spettacolo. Nel 2023 i giornali di gossip han cominciato a metterlo in coppia con Carlotta Mantovan, ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi e concorrente di Ballando con le stelle insieme al conduttore. Mammucari, tuttavia, ha subito smentito le voci, raccontando di avere già una fidanzata, una misteriosa Marescialla. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

L’intervista al conduttore: “L’ho conosciuta per strada, stiamo insieme da un anno”

Teo Mammucari ha svelato qualche dettaglio in più sul conto della sua nuova metà in un’intervista concessa a Il Messaggero. “È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza.” -ha spiegato il conduttore- “L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta“. È molto più giovane rispetto a Teo, che compirà 60 anni il prossimo agosto. “Non avrei voluto un’altra così giovane.” -continua Mammucari- “Io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla”.