Chi è Rosa Giannoccaro, dalle Le Figlie del Vento a The Voice Senior

Chi è Rosa Giannoccaro? La cantante 63enne, nota negli anni ’70 come un membro del quartetto canoro al femminile Le Figlie del Vento, ha conquistato il pubblico di The Voice Senior. Scopriamo qualcosa in più sull’artista.

Chi è Rosa Giannoccaro, vita e carriera

Rosa Giannoccaro è nata a Bari nel 1958. Nel 1973, insieme a Tonia Tassari, Ledi Codognato e Piera Lecce, forma Le Figlie del Vento, il primo quartetto canoro al femminile italiano.

È insieme a loro che, a soli 15 anni, Rosa Giannoccaro partecipa per la prima volta a Sanremo. Il gruppo porta il brano nonsense Sugli sugli bane bane, ma viene eliminato dalla competizione prima della serata finale.

Nello stesso anno pubblicano il loro primo album, I carciofi son maturi se li mangi poco duri, continuando con il loro stile leggero e demenziale. Le Figlie del Vento hanno poca fortuna, pioniere forse troppo precoci di un genere goliardico all’epoca poco apprezzato dal grande pubblico, che imparerà poi ad amare gruppi umoristici come gli Squallor ed Elio e le Storie Tese.

Dopo una partecipazione nel 1974 a Un disco per l’estate e qualche altro singolo, Le Figlie del Vento si sciolgono pochi anni dopo, nel 1978.

Nel 1997, Rosa Giannoccaro e Le Figlie del Vento tornano in tv, cantando per la trasmissione di Fabio Fazio Anima mia. Per l’occasione pubblicano una raccolta dei loro brani più apprezzati, che include alcuni inediti. Nel 2008 partecipano allo show di Carlo Conti I migliori anni, riproponendo il loro pezzo più famoso, Sugli sugli bane bane.

Il ritorno a The Voice Senior, nella squadra di Orietta Berti

Rosa Giannoccaro ha riconquistato il pubblico grazie alla sua partecipazione a The Voice Senior.

La cantante barese ha stregato Orietta Berti alle Blind Audition con una convincente interpretazione di E salutala per me di Raffella Carrà. “Ho scelto di cantare questa canzone per omaggiare Raffaella” ha affermato dopo la sua audizione.