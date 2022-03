Lulù e Jessica Selassié: dove abitano?

Dove abitano Lulù e Jessica Selassiè, concorrenti del Grande Fratello Vip 6? La domanda circola sul web perchè si è spesso discusso dell’alto tenore di vita delle principesse etiopi.

Come sappiamo Lulù e Jessica Selassiè sono due sorelle eredi dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè (detronizzato nel 1975). Le ragazze, quindi, hanno delle origini nobili ed oggi risiedono stabilmente in Italia.

Le due vips, assieme anche alla sorella Clarissa Selassiè, vivono a Roma in una casa che si troverebbe vicino a Piazza di Spagna, vicino ai negozi più bella della Capitale. Indiscrezioni che circolano rimarcano che le due sorelle vivono in una vera e propria reggia di lusso.

Oltre però al luogo di ubicazione della casa-reggia, si parla spesso sul web anche della casa delle principesse.

Il bagno sarebbe bianco, con il marmo ed una vasca da bagno da sogno. I soffitti sarebbero particolarmente alti, come accade spesso per le case dei nobili, mentre quel che è certo è che siano servite da un maggiordomo.

Altro comfort di casa Selassiècome rimarcato anche da Jessica nel 2017 (la principessa ha partecipato alla seconda stagione di, il format in onda su MTV).“I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… – si era lasciata sfuggire –e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…”.