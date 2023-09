Kerem Alisik, chi è l’attore volto di Fekeli in Terra Amara: vita privata, carriera, figlio

Chi è Kerem Alisik, attore che da il volto a Fekeli nella soap opera turca Terra Amara. In passato un calciatore promettente, si è dedicato a cinema e tv dopo un grave infortunio. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Kerem Alisik, vita privata e carriera dell’attore di Terra Amara

Nato ad Istanbul il 5 giugno 1960, Kerem Alisik è un attore turco di 63 anni, molto noto in Italia per il suo ruolo nell’amata soap opera Terra Amara. Alisik da infatti il volto ad uno dei personaggi più amati della serie, Ali Rahmet Fekeli. Nipote dello scrittore Attila Ilhan, in gioventù è stato un calciatore molto promettente. Militava nel Dikilitaşspor, ma fu costretto a ritirarsi dall’attività agonistica a causa di un grave infortunio. Si avvicina al mondo della recitazione poco dopo il suo ritiro, un ritorno di fiamma dopo una piccola apparizione nel film Kocamın Nişanlısı all’età di 5 anni. Nel corso degli anni Alisik diventa un volto molto conosciuto in Turchia, sia per le sue apparizioni al cinema che per quelle televisive. Partecipa inoltre a molti spettacoli teatrali e a programmi televisivi locali. Tra i suoi film più recenti ricordiamo Kara Murat: Mora’nin atesi, Arif V 216, e 49, film d’azione drammatico turco uscito nel 2023. In tv, oltre che in Terra Amara, recita anche nelle serie Kara Sevda e Sipahi.

Vita privata: moglie, figlio, Instagram

Kerem Alisik è stato sposato per diversi anni con l’attrice Sibel Turnagöl. I due si sposano nel 1988, per poi divorziare nel 1992. Dalla loro unione il 28 marzo 1988 nasce l’unico figlio di Kerem, Sadri Alisik, che oggi fa parte dello staff del Sadri Alisik Volpan Ilhan Theatre. È possibile seguire l’attore e i suoi progetti futuri attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 1.8 milioni di follower.