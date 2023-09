Oroscopo settimanale Branko 25 settembre-1 ottobre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni 25 settembre-1 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro negli ultimi giorni di settembre? Come si evolverà l’influenza degli astri nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 25 settembre-1 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi ultimi giorni di settembre? Come si aprirà il mese prossimo secondo le stelle? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 25 settembre al primo di ottobre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

Un’ondata di frustrazione turba le giornate dei nati nell’Ariete. Il vostro umore sarà turbato da tante, piccole fonti di fastidio pronte a punzecchiarvi nei momenti meno opportuni. Non fate altro che accumulare malumore, come una pentola a pressione pronta ad esplodere da un secondo all’altro. Fate un respiro profondo, resistete il più possibile: rischiate di sbottare contro chi non lo merita.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

Rispetto è la parola d’ordine per i nati nel Toro. C’è molto risentimento dentro di voi, frutto di sgarbi passati e ferite mai rimarginate. Non sacrificate la vostra integrità per una rivincita meschina. Avrete l’occasione di dimostrarvi una persona più matura, di fare la cosa giusta e lasciarvi tutto alle spalle. Siate voi i primi a rispettare chi avete attorno, se volete che gli altri vi trattino allo stesso modo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

I nati nei Gemelli dovranno guardarsi le spalle. Non adagiatevi sugli allori, anche se tutto sembra ormai risolto. Gli astri son pronti a mettervi i bastoni tra le ruote, mettendo rivali e ostacoli sul vostro cammino. Alla minima distrazione qualcuno potrebbe strapparvi la vittoria dalle mani all’ultimo momento. Restate concentrati sui vostri obiettivi fino alla fine, non c’è spazio per chi si accontenta.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

Nuovi stimoli in arrivo per i nati nel Cancro. Avrete l’opportunità di esplorare nuove prospettive, percorsi che finora avevate ignorato o sottovalutato. Non abbiate paura di concedervi un assaggio qua e là, provate più approcci finché non trovate quello che più si adatta a voi. Anche in amore, non siate prevenuti: la persona giusta per voi potrebbe nascondersi dove meno ve lo aspettate.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

I nati nel Leone dovranno imparare a rallentare e godersi il viaggio. Avete troppa fretta, troppa urgenza di ottenere tutto e subito. Forzare la mano vi porterà solo amarezza e insoddisfazione, cercate piuttosto di apprezzare il percorso che vi porterà alla meta. Armatevi di pazienza e resistete all’impulso di sveltire la pratica in modo spiccio, alla fine ne sarà valsa la pena.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

Accordi e strette di mano nel futuro dei nati nella Vergine. Si apre una settimana fondamentale per la chiusura di affari importanti, occhio a non abbassare la guardia all’ultimo momento. Una virgola fuori posto e potreste ritrovarvi al punto di partenza. In famiglia e in amore cercate di non essere troppo rigidi, ognuno di noi ha attitudini e necessità differenti. Siate più comprensivi quando affrontate un problema.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

Incroci inaspettati per i nati nella Bilancia. La vostra settimana sarà sconvolta dall’incontro con una persona importante, che stravolgerà le vostre priorità. È l’inizio di una serie di cambiamenti in ambito lavorativo o amoroso che vi porteranno a rivalutare i vostri progetti futuri. Prendetevi un momento per guardare dentro di voi e per capire se siete sulla strada giusta.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

Intuizioni improvvise illuminano la settimana dei nati nello Scorpione. L’influenza degli astri stimola il vostro ingegno, troverete una via d’uscita a patto di osservare gli ostacoli da un’altra prospettiva. Abbiate fiducia nelle vostre idee e nelle vostre capacità, non risolverete nulla continuando a sminuirvi. In amore, cercate di essere più aperti, più disposti a condividere i vostri pensieri.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

Strani presentimenti nei prossimi giorni per i nati nel Sagittario. Troppe chiacchiere sottovoce e sorrisetti attorno a voi, avete la sensazione che vi stiano nascondendo qualcosa. Se da un lato non è il caso di farsi travolgere da dubbi e paranoie, non c’è nulla di male nel chiedere più chiarezza alle persone a voi care.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

Passi avanti, finalmente, per i nati nel Capricorno. Progetti sui quali lavorate da fin troppo tempo sembrano finalmente in grado di portare dei frutti. Non è il momento di lasciarsi andare del tutto, ma è bene concedersi almeno un momento di pausa per ricaricare le batterie. Anche in amore dovete imparare a mollare un po’ la presa. Non ha senso puntare i piedi su minuzie e faccende di poco conto.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

I nati nell’Acquario dovranno farsi coraggio e dire le cose come stanno. Camminate sulle uova da fin troppo tempo, cercando di evitare il problema e di rimandare una conversazione scomoda. Sperare che i problemi si risolvano da soli vi porterà solo a peggiorarli. Questo stallo non può durare per sempre, è meglio che siate voi a fare il primo passo e risolvere la situazione.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 25 settembre-1 ottobre

Scartoffie e impicci irritanti nel futuro dei nati nei Pesci. I vostri progressi saranno arrestati da imprevisti e beghe tediose che speravate di aver evitato. Ci sarà da sudare e sbuffare per un po’ prima di vedere un po’ di luce in fondo al tunnel. Consolatevi con l’amore, è il periodo giusto per portare la vostra relazione al livello successivo.