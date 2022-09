Lucca Comics 2022 dal 28/10 al 01/11: programma, podcast, ospiti

Il Lucca Comics 2022 inizierà tra un mese e già i fan scalpitano per recarsi all’evento. Ecco programma e ospiti del Lucca Comics 2022 che aprirà il 28 ottobre e chiuderà il 1 novembre.

Lucca Comics 2022: il podcast ufficiale

Il Lucca Comics 2022, la più importante fiera del fumetto d’Italia, è uno degli eventi più attesi dai fan di manga e videogiochi di tutto il mondo: Gli ospiti, quest’anno, saranno davvero numerosi: da Francesco Lancia a Federica Cacciola alla conduzione, che saranno alla guida di un podcast ufficiale.

Questo podcast ogni giovedì farà una puntata dal titolo “Aspettando Lucca”, mentre nei giorni della fiera le puntate avranno il nome di “Raccontando Lucca”.

Gli ospiti dell’evento

Ospite importante e di pregio, comunque, sarà uno dei più grandi maestri del cinema horror-fantasy degli ultimi vent’anni: Tim Burton che presenterà la nuova serie tv “Mercoledì” visibile su Netflix. Il primo episodio, proprio il 31 ottobre, sarà presentato in anteprima europea.

Altri ospiti, poi, saranno Valerio Lundini, Lillo, Francesco Pannofino, Zerocalcare, Frank Matano e Roberto Recchioni. Sarà presente anche la cantante Francesca Michielin e il giornalista Roberto Saviano.

Le novità (e i ritorni) del 2022

Nella fiera del fumetto di Lucca non potrà ovviamente mancare la Japan Town, ma torna anche il grande Padiglione Carducci, molto atteso, che lo scorso anno non c’era e che ospita la sezione giochi. Torna anche The Citadel, il gioco di ruolo dal vivo così come il Caffè del Manga.

Altro ritorno importante è quello di Panini, che lo scorso anno non c’era e per la prima volta la narrativa sbarca nel centro storico dove ci sarà un settore dedicato d a Giunti a Bompiani.

Ci saranno poi gli E Sports con il decumano del videogioco: Nintendo in piazza Bernardini e la Cd Project Red a Villa Bottini.