Fratelli d’Italia sugli atti vandalici propone il carcere: in arrivo la proposta di legge

Fratelli d’Italia sugli atti vandalici interviene con misure e pene molto severe. Il partito di Giorgia Meloni avanzerà nei prossimi giorni una proposta di legge con l’obiettivo di fermare e scoraggiare quelli che imbrattano i monumenti in particolare.

Fratelli d’Italia sugli atti vandalici propone il carcere

Fratelli d’Italia interviene sugli atti vandalici ed avanza pene severissime per chi imbratta monumenti o opere d’arte. Il partito di Giorgia Meloni pensa che la soluzione non sia altro che il carcere, multe salate e il Daspo. Quest’ultima misura verrebbe applicata per chi ha riportato una denuncia o è già stato condannato per atti di vandalismo, a cui verrebbe applicato il divieto di avvicinarsi a edifici sottoposti a tutela con una multa, in caso di trasgressione del divieto, che andrebbe dai 500 ai mille euro.

In arrivo la proposta di legge

Dunque è in arrivo la proposta di legge che ha come obiettivi gli ecoattivisti “imbrattatori” dei beni culturali. “La proposta, ancora in bozza, si muove in due direzioni“, ha dichiarato il primo firmatario, il senatore FdI Marco Lisei. “Estendere il reato previsto dall’articolo 635 del codice penale sul danneggiamento, che ora è difficilmente applicabile a chi deturpa o imbratta un bene nel caso in cui il danno non sia in linea teorica permanente – chiarisce il senatore -, e la seconda, prevedere la possibilità di applicare una sorta di Daspo urbano a questo tipo di condotta”. Si tratta, spiega il senatore, di “una doppia tutela che punta ad avere un effetto deterrente”.

