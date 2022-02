Chi è Roberto Saviano: compagna, scorta, dove vive, libri

Roberto Saviano è uno scrittore e giornalista che ha ottenuto la fama grazie al romanzo Gomorra. A seguito però dell’uscita del libro, che racconta anche fatti di criminalità della sua terra, ha ricevuto minacce ed intimidazioni ed attualmente vive sotto scorta.

È stato chiamato come ospite alla terza serata del Festival di Sanremo 2022.

Chi è Roberto Saviano

Roberto Saviano è nato a Secondigliano, in provincia di Napoli, il 22 settembre 1979.

Cresciuto con i genitori Maria Rosaria Ghiara (direttrice del Centro Musei delle Scienze Naturali dell’Università Federico II di Napoli) e Luigi Saviano (di professione veterinario) si diploma al liceo scientifico “Armando Diaz” di Caserta per poi laurearsi in filosofia. Avviatosi poi alla carriera di giornalista, dal 2002 ha collaborato per diverse testate italiane ed estere e nel 2006, con la pubblicazione di Gomorra, ha raggiunto la sua notorietà.

Scorta

Dall’uscita del romanzo Gomorra, che offre uno spaccato sulla società camorristica campana, Roberto Saviano vive sotto scorta.

Anche in questa particolare condizione, però, non ha mai smesso di parlare di criminalità organizzata, mafia e corruzione. Ad assegnarli la scorta, nel 2006, fu l’allora ministro dell’interno Giuliano Amato e da allora lo scrittore è protetto dalle forze dell’ordine.

Residenza e compagna

Attualmente risiede a Manhattan, a New York, e trascorre il suo tempo diviso tra Italia e Stati Uniti. Ha un fratello minore di nome Riccardo.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Roberto Saviano non è sposato. Al tempo stesso, però, si sa essere legato con Maria Di Donna, in arte Meg, ex componente del famoso gruppo musicale 99 Posse. Come il compagno, anche lei è nata a Napoli ed è classe 1972.

Libri

Oltre al romanzo Gomorra, che ha dato anche origine ad un film e ad una fortuna serie TV, Roberto Saviano ha scritto altri romanzi d’inchiesta come ZeroZeroZero (2013), La Paranza Dei Bambini (2016) e Bacio Feroce (2017).

Nel 2017 ha condotto anche un programma sul nove Kings of crime.

Sanremo 2022

Nella terza serata del Festival di Sanremo, Roberto Saviano interverrà come ospite. Secondo le indiscrezioni, da parte sua ci sarà un monologo dello scrittore e giornalista legato ai trent’anni di ricorrenza delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio (attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino).