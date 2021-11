Valanga in Valle d’Aosta travolge un uomo: è grave

Leandro Pession, 58 anni, è ricoverato in rianimazione dopo essere stato travolto da una valanga in Valle D’Aosta. Il fatto è avvenuto lunedì 29 novembre a Valtournenche, in Valle d’Aosta, nei pressi della sciovia Grand Sommettaz. Un altro grave incidente era avvenuto sul Monviso dove un alpinista di 34 anni aveva perso la vita.

Valanga in Valle d’Aosta: le condizioni del 58enne

L’uomo, che è un addetto alla sicurezza delle piste, sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Aosta. Ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata. La valanga che ha provocato l’incidente sarebbe stata provocata dal forte vento che soffia in quota per poi precipitare sul collegamento tra il comprensorio di Valtournenche e quello di Cervinia. Estratto dalla neve dal Soccorso alpino valdostano nonostante il maltempo, l’uomo è in gravi condizioni. Sono in corso ulteriori operazioni di sopralluogo per verificare che non ci siano altre persone coinvolte grazie ad unità cinofile e personale via terra. Impossibile il sorvolo in elicottero causa vento molto forte.