L’estetica non fa miracoli. O forse sì… Il manuale di Gigliola Lorandi

Ogni donna attraversa momenti in cui fatica a riconoscersi. Il corpo cambia, lo specchio restituisce un’immagine diversa, accompagnata da domande, insicurezze e giudizi. Nel libro “L’estetica non fa miracoli” Gigliola Lorandi – estetista con più trent’anni di esperienza e specialista in naturopatia psicosomatica – dà voce a tutte quelle donne che cercano di ritrovare la propria forma, ma soprattutto il proprio valore. Il libro è molto più di un manuale sull’estetica. Non è una raccolta di trattamenti, consigli o rimedi per apparire più belle. È un viaggio profondo, autentico e trasformativo che parte dal corpo, attraversa la mente e arriva fino al cuore. È un libro per tutte le donne che, guardandosi allo specchio, sentono che qualcosa è cambiato ma non sanno esattamente da dove cominciare per ritrovarsi. Per tutte quelle donne che hanno vissuto un dolore, una perdita, un momento di crisi, e che sentono, nel profondo, il desiderio di rimettersi al centro, di tornare a volersi bene.

È un viaggio nelle abitudini quotidiane, nell’alimentazione, nei pensieri e nei desideri. È un invito ad assumersi la responsabilità del proprio benessere, con il sostegno di trattamenti estetici che non sostituiscono il cambiamento, ma lo accompagnano. Non promette magie o rimedi miracolosi, ma consapevolezza, ascolto e verità. E soprattutto offre una guida concreta per tutte quelle donne che sentono di meritarsi di più: non un corpo perfetto, ma un corpo vissuto con amore.

Qui di seguito uno stralcio dell’introduzione

Se mi guardo indietro, vedo una lunga strada fatta di ascolto, ricerca, passione e coraggio. Una strada che non è iniziata con una meta precisa, ma con un bisogno profondo: aiutare le donne a sentirsi meglio nel proprio corpo, a riconoscersi allo specchio e a volersi bene. Questo libro nasce da lì, da quella tensione autentica verso il benessere. Un benessere che non può più essere confinato a un trattamento estetico, a un prodotto miracoloso o a una corsa disperata contro il tempo. Un benessere che riguarda prima di tutto l’ascolto. Del corpo, della mente, dell’anima.

Nel mio lavoro quotidiano come estetista e formatrice ho incontrato centinaia di donne. Ognuna diversa, unica, speciale. Ma in tutte ho riconosciuto lo stesso bisogno: sentirsi vista, non solo nella pelle che mostra un inestetismo, ma nel cuore che batte sotto quella pelle, nelle emozioni che si mescolano al gonfiore, allo stress, alla fatica. È da questo ascolto che nasce il mio metodo, che integra cura estetica, consapevolezza alimentare, attenzione al movimento e crescita personale. Perché nulla può cambiare davvero fuori, se prima non cambia dentro.

Questo libro è il frutto di anni di esperienza, ma anche di studio e trasformazione personale. Non sono una psicologa, né una nutrizionista o un medico. Sono una professionista della bellezza e del benessere, che ha scelto di formarsi, di approfondire e di non accontentarsi delle soluzioni facili. E soprattutto, sono una donna. Come te. Una donna che ha affrontato momenti difficili, dolori improvvisi, cambiamenti imposti. E che ha imparato, proprio da quei momenti, quanto sia importante tornare al centro. A noi stesse.

Chi è Gigliola Lorandi

Gigliola Lorandi è nata nel 1965. Estetista con oltre trent’anni di esperienza e una formazione approfondita in naturopatia e coaching, aiuta da sempre le donne a ritrovare autostima e benessere attraverso il cambiamento del corpo e, soprattutto, della percezione che hanno di se stesse. Nel tempo ha acquisito competenze olistiche, rafforzando una visione che unisce corpo, mente e natura. I suoi valori guida sono autenticità, rispetto e passione. E la sua più grande convinzione è che ogni donna, quando si riconnette a se stessa, può fare la differenza.

Gigliola Lorandi, L’estetica non fa miracoli, pag 160, € 16,50, Mind Edizioni