Oroscopo settimanale Paolo Fox 14-20 agosto, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 14 al 20 agosto per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldissimi giorni di agosto? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

L’estate è sempre più calda, ma gli appassionati di astrologia hanno lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi afosi giorni di agosto? Cosa ci aspetta invece a Ferragosto? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 14 al 20 agosto?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

Tanta stanchezza in questi giorni d’agosto per i nati nell’Ariete. Siete sempre in movimento, sempre in una frenetica ricerca di nuove responsabilità e attività per tenervi occupati, e cominciate a sentirne il peso. Cercate di sfruttare meglio la pausa estiva per concedervi un po’ più di relax. Passare qualche sano momento d’ozio è quel che vi serve per osservare il mondo da una prospettiva diversa.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

Calma piatta per i nati nel Toro. Agosto procede lento e senza squilli, fremete per un minimo di eccitazione in più nella vostra estate. Non otterrete nulla sperando che qualcosa vi cada in braccio dal cielo. Se volete novità nella vostra vita, dovete agire in prima persona e inseguirle. Tempo di prendere il toro per le corna!

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

Un po’ di insicurezza avvolge i nati nei Gemelli. Tante, troppe domande vi affliggono nelle ultime settimane. Non siete più sicuri dei vostri sentimenti, avete bisogno di tempo per guardarvi dentro e capire cosa desiderate. Venere è dalla vostra parte, qualunque decisione prendiate: inseguite la vostra felicità in qualunque direzioni questa vi porti.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

È il momento di prendere le distanze per i nati nel Cancro. Settembre si preannuncia pieno di sfide, non potete permettervi di arrivare scarichi alla meta. Non fatevi scoraggiare dagli ostacoli sul vostro cammino, sono quello che rende la vita degna di essere vissuta. Allo stesso tempo, createvi del tempo lontani da tutto e tutti per poter ritrovare la serenità e lucidità necessarie a vincere.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

Qualche noia dal passato disturba i nati nel Leone. Brutti ricordi di fallimenti e diverbi vi rallentano, alimentando i vostri dubbi e le vostre paure. Imparate a lasciarvi alle spalle i vostri trascorsi: non ha senso vivere di rimpianti e ricordi. Per ogni futuro perso ce ne sono mille ancor più eccitanti di fronte a voi che sono ancora possibili.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

Tempo di fare progetti per i nati nella Vergine. Gli astri sono in buona posizione per chi vuole portare avanti progetti a lungo termine. Ci sono buone pasi per costruire qualcosa di solido, a patto di rimboccarsi le maniche. Attenzione però a non perdere di vista ciò che vi rende felici davvero: cercate un buon equilibrio in ogni parte della vostra vita.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

I nati nella Bilancia dovranno imparare a dare più ascolto al proprio cuore. Le vostre ansie e insicurezze vi trascinano a fondo, impedendovi di fare quello che desiderate davvero. Anche in amore siete condizionati dai vostri dubbi, inibiti da un forte senso di inferiorità. Non otterrete mai nulla senza fare il primo passo. Cercate di scuotere via le vostre paure.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

Il cielo porta passione e avventure nella vita dei nati nello Scorpione. Tanti nuovi incontri e potenziali amori in questi giorni d’agosto. Per voi ogni giorno di questa settimana si apre con un mare di affascinanti possibilità. Sta a voi sfruttarle al meglio, abbiate il coraggio di lanciarvi verso l’ignoto. Per le scelte importanti seguite il vostro istinto, dentro di voi sapete già cosa volete.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

Storie d’amore e forti emozioni per i nati nel Sagittario. Siete carichi e pieni di ottimismo, avete le carte in regola per avere successo in questi caldi giorni d’agosto, sia in ambito amoroso che lavorativo. Avrete tante occasioni per parlare cuore a cuore con le persone a voi più vicine, per coltivare e rendere ancor più solido il vostro rapporto.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

I nati nel Capricorno dovranno rinunciare all’orgoglio e ascoltare. Per quanto vi sembri di avere sempre la soluzione in mano, ultimamente vi sentite più persi e spiazzati che mai. Dovete accettare il fatto che non sempre sarete in grado di cavarvela da soli. Ingoiate questo boccone amaro e cercate soluzioni da chi vi circonda, non è un crimine avere delle lacune.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

Tanto stress lavorativo in questo periodo per i nati nell’Acquario. Non importa quanto proviate a rilassarvi, il pensiero vi porta sempre all’ufficio, ai progetti in sospeso, alle mille incombenze che vi aspettano una volta in piedi. Questa tensione è palpabile anche in amore, dove rischiate di isolarvi troppo. Il vostro partner o una persona a voi vicina vi tenderà una mano: accettate il suo supporto.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 14-20 agosto

I nati nei Pesci vogliono essere al centro dell’attenzione. I vostri recenti successi vi han dato un po’ alla testa, siete sempre pronti a rischiare e a osare un po’ di più pur di potervi mettere in mostra. Tenete a mente che il troppo stroppia, evitate gli eccessi se non volete che una dura dose di realtà vi schiaffeggi sonoramente.