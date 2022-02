Emma Watson oggi: fidanzato, impegno sociale, film dopo Harry Potter

Emma Watson è un’attrice britannica diventata famosa grazie al ruolo di Hermione Granger negli otto film di Harry Potter.

Chi è Emma Watson: biografia e studi

Emma Watson è un’attrice nata a Parigi dove è rimasta fino all’età di 5 anni. Nata il 15 aprile 1990, si è trasferita in Inghilterra all’età di cinque anni ma il divorzio dei suoi genitori le ha reso la giovinezza non così semplice. Il padre, dopo essersi separato, ha infatti dato alla luce altri tre figli da un secondo matrimonio: Lucy, Nina e Toby Watson.

Nonostante questo, però, Emma ha ricevuto un’istruzione piuttosto solida e si è anche laureata in letteratura inglese. Parla perfettamente il francese e l’inglese. Oltre ad essere attrice, Emma si sta oggi affermando anche come doppiatrice, imprenditrice ed attivista femminista.

Emma e Harry Potter

Emma Watson è stata un’assoluta protagonista della serie degli otto film di Harry Potter in quanto calata nella parte di Hermione Granger, amica del cuore di Harry Potter.

Oggi la ragazza ha 32 anni, ma all’epoca del primo film di Harry Potter e la pietra filosofale ne aveva soltanto 11. Si può dire quindi, senza essere fraintesi, che Emma sia davvero cresciuta sul set e che quando ha terminato l’ultimo film Harry Potter e i doni della morte aveva 21 anni.

Gli altri film

Emma Watson, dopo l’impegno in Harry Potter, è poi comparsa in diversi altri film. Tra questi, citiamo Marlyn dove è Lucy, Noi siamo infinito, Noah, La bella e la bestia dove ricopre il ruolo di Belle e Piccole donne. Ha anche partecipato al doppiaggio del film d’animazione Le avventure del topino Despereaux nel 2008.

Emma Watson oggi: fidanzato

Emma Watson è un’attrice che è sempre stata molto attenta a proteggere il proprio privato e tende ad esporsi su queste tematiche il minimo indispensabile.

Sul set del film di Harry Potter molti hanno parlato di un feeling importante con Tom Felton, attore nei panni di Draco Malfoy, con la quale comunque è rimasta piuttosto legata.

Il suo amore attuale, però, è l’imprenditore Leo Robinton con cui è insieme dal 2019. A tal proposito si erano diffuse voci che Emma fosse incinta, poi smentite.

L’impegno sociale e per le donne di Emma

Ma quali sono i progetti in cui attualmente Emma è impegnata? L’attrice, dal 2020, ha deciso di prendersi una pausa dalle produzioni cinematografiche per dedicarsi anche ad altro. Nel 2020 è entrata all’interno del consiglio di amministrazione di Kering, che gestisce brand di abbigliamento di lusso. È stata nominata Goodwill Ambassador per UN Woman, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa della parità di genere nel mondo. In difesa delle donne, tema che le sta molto a cuore, si è schierata contro il matrimonio forzato delle bambine del Malawi e ha fatto una donazione importante per un’associazione britannica che cerca di proteggere le donne dagli abusi sul posto di lavoro. Nel 2015 la rivista TIME la inserisce nella lista delle 100 persone più influenti al mondo.

Di questi e altri temi parla anche sulla sua pagina Instagram, seguita da 65,8 milioni di fan.

Quanto guadagna Emma Watson?

Nell’agosto del 2017 la rivista Forbes ha inserito Emma al sesto posto fra le attrici più pagate, con un guadagno di 14 milioni di dollari.