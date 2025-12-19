Come ottenere il peso desiderato: il manuale di Massimo Faraldo

In Europa, un numero sempre più significativo di persone è in sovrappeso o obeso: il 59% degli adulti e quasi un bambino su tre rientrano in queste categorie. I tassi di obesità sono aumentati drasticamente negli ultimi decenni, contribuendo a oltre 1,2 milioni di decessi ogni anno, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Sempre più persone si ritrovano intrappolate nel vortice del sovrappeso, spesso superando inconsapevolmente la soglia che porta all’obesità. Questo accade nonostante i continui avvisi provenienti da media, medici ed esperti, che invitano a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, a fare attività fisica e ad avvicinarsi alla crescita personale per acquisire maggiore consapevolezza. Questi elementi – alimentazione, movimento, consapevolezza – sono fondamentali per creare un vero equilibrio tra mente e corpo.

I nostri ragazzi spesso non sanno cosa significhi mangiare sano. Sono bombardati da pubblicità che li spingono verso merendine ricche di zuccheri e povere di nutrienti. Tornano a casa, mangiano e si bloccano davanti a computer, smartphone, videogiochi e smart tv, che li intrattengono passivamente. La scelta di una vita comoda prevale su uno stile di vita attivo e dinamico. Questo tipo di comportamento porta inevitabilmente al sovrappeso, poi all’obesità e, purtroppo, alle malattie correlate come infarto, diabete e altri disturbi gravi.

Fino a ieri avevamo abitudini e comportamenti diversi. Poi, con il tempo, abbiamo capito che il nostro corpo deve cambiare. Si è passati dal cibo come nutrizione al cibo come intrattenimento, accessibile, economico e veloce. L’industria alimentare ha reso tutto “fast”: pasti rapidi, pronti, comodi.

Il metodo di Massimo Faraldo: un percorso strutturato tra alimentazione consapevole, movimento e crescita personale

Ma tutto questo può cambiare. E può farlo grazie a un metodo, quello proposto da Massimo Faraldo nel libo “Come ottenere il peso desiderato”: una guida concreta per chi vuole trasformare la propria vita in meglio. Non contiene formule magiche, scorciatoie o espedienti, ma un percorso strutturato che unisce alimentazione consapevole, movimento e crescita personale. Attraverso esempi pratici, testimonianze reali e un metodo sperimentato, l’autore accompagna il lettore nella scoperta della connessione tra corpo e mente, del modo in cui rompere gli automatismi che bloccano il cambiamento per costruire uno stile di vita equilibrato che perduri nel tempo. Un manuale pratico, motivazionale e interattivo che offre non solo efficaci strategie per il benessere, ma anche e soprattutto la chiave per ritrovare il proprio potenziale nascosto e diventare la migliore versione di se stessi.

Massimo Faraldo è un esperto del cambiamento dei comportamenti, con più di 20 anni di esperienza nel settore estetico. Certificato PNL Business Practitioner, PNL Master Practitioner e PNL Coach, è creatore del metodo “Strategie per il benessere”, percorso che guida individui, gruppi e realtà aziendali verso la migliore versione di se stessi.

Massimo Faraldo, “Come ottenere il peso desiderato”, pag 160, € 16,50, Mind Edizioni