La felicità dell’abitare

“Non volevo più tornare a casa”, il libro di Carmine Magliulo appena pubblicato da Mind Edizioni, è un viaggio che parte da una sensazione che forse il lettore conosce bene: quella di sentirsi intrappolato in una routine che non lo rappresenta più. Corre per gestire tutto, ma alla fine della giornata si chiede dove sia finita la sua serenità e si convince sempre più di condurre una vita che non ha deciso lui.

Anche l’autore si è trovato in quella situazione: il lavoro lo teneva lontano dalla famiglia, le preoccupazioni erano troppe e il tempo per se stesso inesistente. Poi ha scoperto qualcosa di straordinario: quando si rivalutano i propri valori e si dà loro il giusto spazio, tutto ciò che ci circonda inizia a cambiare. Vivere in equilibrio non è un sogno irraggiungibile, ma un obiettivo concreto, alla portata di chiunque voglia ripartire da ciò che conta davvero.

Abitare: connettersi con l’universo che ci circonda

Abitare non è semplicemente un atto di occupazione di uno spazio fisico, ma una profonda connessione con l’universo che ci circonda. La nostra casa non è solo un rifugio: è il luogo in cui esprimiamo chi siamo, i nostri valori e le nostre emozioni. Quando il nostro ambiente riflette la nostra essenza, diventa una chiave di connessione all’universo, un portale che ci permette di vivere in armonia con noi stessi e con il mondo.

Leggendo il libro si imparerà a osservare con nuovi occhi ciò che ci circonda, a trasformare il proprio spazio in un riflesso autentico di chi si è e a scoprire come il proprio ambiente possa potenziare o limitare il proprio benessere. Questo allineamento tra i vostri valori, le vostre convinzioni e il vostro ambiente è il segreto per una vita che non solo funziona, ma ispira e abbraccia ogni parte di voi.

In questo libro Carmine Magliulo accompagna il lettore in un percorso di auto-scoperta, ascolto attivo e comprensione empatica. Lo guida a riscoprire i suoi valori e a tradurli in scelte che trasformino il suo spazio in un riflesso autentico di chi si è. “Immagina – scrive l’autore – una casa che non è solo un edificio, ma un rifugio dell’anima. Ogni stanza, ogni dettaglio racconta una storia che è tua e solo tua. Questo libro è un invito ad abbracciare il potere di un ambiente che riflette la tua essenza e a vivere in uno spazio che ti connette profondamente con te stesso e con l’universo.”

Leggendo il libro ci si lascia guidare dall’architettura dell’Identità e si scopre come tornare a casa non sia solo il rifugio in quel luogo in cui cessa ogni tentativo di fuga, ma un viaggio straordinario verso il cuore pulsante della vita che ciascuno di noi merita.

Carmine Magliulo ha sviluppato in oltre trent’anni di esperienza professionale solide competenze tecniche nella progettazione di ambienti cucina, nel comfort abitativo e in soluzioni per il miglioramento della qualità di aria e acqua delle abitazioni. A partire dal 2020 si è specializzato in ncoaching, leadership, negoziazioni complesse, marketing strategico e PNL. Si è diplomato al Micap, Master internazionale in coaching ad alte prestazioni.

Carmine Magliulo, Non volevo più tornare a casa. Ritrova la felicità nell’abitare, pagine 160, € 16,50, Mind Edizioni