Enneagramma: la chiave dell’autorealizzazione. Il manuale di Cosimo Massimo Argentieri

L’Enneagramma è il modello psicologico e spirituale sviluppato a partire dagli insegnamenti del filosofo e mistico Georges Ivanovič Gurdjieff. Si fonda su nove tipologie di personalità la cui conoscenza aiuta a migliorare le relazioni, a risolvere i conflitti interni e ad affrontare le sfide quotidiane. Grazie a un approccio che adotta tre livelli di approfondimento, Cosimo Massimo Argentieri nel libro “Enneagramma: la chiave dell’autorealizzazione” illustra la teoria dell’Enneagramma e i meccanismi psicologici alla base delle nove personalità, gli Enneatipi. Si passa quindi alla pratica del modello, legata alla ricerca del proprio Sé e allo sviluppo di un percorso evolutivo che permetta di gestire con successo i conflitti interni ed esterni.

Ampio spazio viene dato alle applicazioni dell’Enneagramma al coaching, grazie alla sua capacità di portare a una più chiara comprensione del punto di vista altrui e a una più efficace gestione delle relazioni. Un libro di teoria, ma anche di concretezza, con esercizi per la pratica dell’Enneagramma e per un utilizzo consapevole ed etico delle sue incredibili potenzialità.

Qui di seguito le conclusioni dell’autore:

“Abbiamo intrapreso insieme un viaggio affascinante nel mondo dell’Enneagramma. Abbiamo esplorato i nove tipi, le loro dinamiche, le passioni, le virtù, le ali, le direzioni di crescita e disintegrazione. Questo, però, è solo l’inizio. Le basi sono state gettate: ora abbiamo una mappa. E il vero lavoro comincia adesso. Conoscere il proprio tipo non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. È come accendere una luce in una stanza buia: vediamo ciò che prima era nascosto, ma serve il coraggio di restare, di osservare, di non voltarsi dall’altra parte.

L’Enneagramma non ha la funzione di giudicare o etichettare, ma di comprendere trasformare. È uno specchio che riflette le nostre ombre, ma anche la nostra luce. E più impariamo a riconoscere i nostri automatismi, più possiamo scegliere consapevolmente chi vogliamo essere. Occorre osservazione quotidiana, onestà con se stessi e volontà di guarda numero, ma di riconoscere i propri automatismi e iniziare a scioglierli. E più pratichiamo, più emergono domande; domande che non sono ostacoli, ma segnali che stiamo andando nella direzione giusta. Perché l’Enneagramma non dà risposte definitive, ma apre spazi di riflessione sempre più profondi. Ogni passo che faremo sarà un passo verso una vita più presente, più integra, più viva: anche se il cammino non sarà sempre facile, sarà sempre autentico. E questo, alla fine, è ciò che conta davvero”

Chi è Cosimo Massimo Argentieri

Cosimo Massimo Argentieri è nato nel 1963. Laureato in Giurisprudenza, ha maturato una solida e pluriennale esperienza nel settore bancario e svolge l’attività di Financial Advisor for Enhanced Business. Certificato in Programmazione Neurolinguistica presso il dottor Richard Bandler, alterna l’attività di consulente a quelle di insegnante, di legale rappresentante di società operanti nei settori agricolo, Real Estate e artistico e di formatore. Nel tempo libero si dedica alla scrittura creativa, alla musica e all’attività sportiva, le sue grandi passioni.

Cosimo Massimo Argentieri, “Enneagramma: la chiave dell’autorealizzazione”, pag 160, € 16,50, Mind Edizioni