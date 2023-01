Peppe Barra, chi è il cantante e attore teatrale: concerti, vita privata, moglie, figli

Chi è Peppe Barra, celebre cantante e attore teatrale. Artista poliedrico molto famoso tra gli anni Ottanta e Novanta, ha fatto il suo esordio da cantante con il gruppo napoletano NCCP. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera artistica e vita privata.

Chi è Peppe Barra: vita privata, carriera e concerti del cantante e attore teatrale

Nato a Roma il 24 luglio 1944 da genitori originari di Procida, Giuseppe Barra, meglio noto come Peppe Barra, ha 78 anni ed è un noto cantante e attore di estrazione teatrale.

Cresciuto sulla stupenda isola napoletana, Barra si forma artisticamente frequentando scuole di teatro e dizione. Fa il suo esordio nel mondo della recitazione grazie al regista Gennaro Vitiello, per poi lavorare come attore professionista al Teatro Esse. Si fa poi strada nel mondo della musica come voce del gruppo folk napoletano NCCP, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, con il quale incide nove album dal 1972 al 1978. Lascia poi il gruppo per dedicarsi alla propria carriera da solista.

Negli anni Settanta comincia poi a farsi un nome nel teatro recitando da protagonista ne La Gatta Cenerentola e partecipando alla Serata d’onore con Eduardo De Filippo nel 1978, programma dedicato all’autore napoletano condotto da Vittorio Gassman. Negli anni Ottanta comincia quella che sarà una proficua collaborazione con sua madre, Concetta Barra, con lo scherzo in musica Peppe e Barra. La cantante resterà al suo fianco per tutti i suoi spettacoli teatrali e musicali.

Nel corso della sua carriera prende parte a numerose opere teatrali, tra cui Il don Chisciotte della Pignasecca, Zeza, Katakatascia, L’opera dei tre soldi e Vurria Addeventare. Oggi è ancora attivissimo sul palco: dal 3 al 15 gennaio 2023 sarà al Teatro Sannazzaro di Napoli ne La Cantata dei Pastori.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Si sa molto poco circa la vita privata di Peppe Barra. L’artista vive a Napoli e in una recente intervista al Corriere della Sera ha raccontato di aver rinunciato a trovare una compagna, troppo ferito da passate esperienze: “Non ho più una vita sentimentale. Mi ha fatto troppo soffrire. Vivo solo, con la mia cagnetta Carlotta e la governante”. Ha quindi avuto alcune relazioni in passato, sebbene non abbia mai avuto figli.

Ad oggi è possibile seguire Barra nei suoi progetti e nella sua quotidianità tramite il suo profilo Instagram, dove ha raccolto qualche migliaio di follower.