Chi sono i 22 cantanti in gara a Sanremo 2023? Amadeus annuncia gli artisti della 73esima edizione del Festival, tante conferme e new entry.

Sanremo 2023, chi sono i 22 cantanti in gara tra i Big? Ecco l’annuncio ufficiale di Amadeus, che presenta gli artisti che si esibiranno all’Ariston nella 73esima edizione del Festival. Altra grande novità: ben sei dei finalisti di Sanremo Giovani potranno accedere alla competizione.

Sanremo 2023, ecco chi sono i 22 cantanti in gara tra i Big

Il 4 dicembre 2022 Amadeus annuncia ufficialmente i 22 cantanti in gara per la 73esima edizione del Festival di Sanremo nel 2023.

Ecco tutti i nomi ufficiali degli artisti che si esibiranno a febbraio sul palco dell’Ariston. Tante conferme tra i cantanti in gara, ma anche tante new entry e ritorni importanti. Anche Mara Venier si è detta eccitatissima dai nomi annunciati, affermando di non vedere l’ora che arrivi la kermesse. Ecco la lista ufficiale dei “super-ospiti” di Amadeus: “Onorato che abbiano accettato il mio invito”.

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Di Martino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

Cugini di Campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

Novità per Sanremo Giovani: saranno ben sei i finalisti tra i Big

Amadeus ha inoltre introdotto un’importante novità. Nella nuova edizione del Festival ci sarà molto più spazio per i giovani. Se lo scorso anno solo i primi tre classificati di Sanremo Giovani hanno potuto lanciarsi sul palco dell’Ariston con i Big, nel 2023 i posti saranno raddoppiati. Ben sei tra i dodici giovani finalisti avranno accesso alla kermesse canora più importante d’Italia.