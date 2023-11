Sinner si ritira dopo la vittoria ai quarti dell’ATP: tante le polemiche

Sinner ha portato a casa i quarti del torneo parigino ma non sa se giocherà gli ottavi per gli orari proibitivi.

Sinner ha vinto i quarti dell’ATP di Parigi ma si ritira dal torneo .Si sono accese le polemiche per i match che si stanno giocando in notte fonda. Tante le accuse e gli attacchi agli organizzatori.

Sinner vince i quarti di ATP di Parigi

Jannik Sinner ha vinto i quarti di ATP di Parigi contro o statunitense Mackenzie McDonald. Il tennista italiano ha superato il suo avversario 6-7, 7-5, 6-1 al termine di un match che si è chiuso alle 2.36 di mattina. Adesso, gli ottavi di finale del torneo sono in programma giovedì 2 novembre dalle 11 alle 22.30.

Scatta la polemica: “Non so se giocherà gli ottavi”

“Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò“, è stata la reazione di Sinner dopo aver passato i quarti. Il tennista italiano ha deciso per i ritiro a causa del match troppo ravviciniato. Critiche ed attacco anche da parte dell’ex tennista Paolo Bortolucci: “Contrordine!! Grazie alla folle programmazione e alla supina sottomissione dei giocatori il pubblico serale prenderà posto con 2 ore e 1/2 di ritardo e Sinner scenderà in campo non prima delle 23.30/24. Vergogna!!!!!”, questo il commento social.

Il norvegese Casper Ruud che, attraverso un tweet, ha attaccato organizzatori: “Applausi per il come avete gestito uno dei migliori giocatori del mondo, che ha chiuso il suo incontro alle 02.37 del mattino e ha 14,5 ore per recuperare. Cosa è, uno scherzo?“. Anche Darren Cahill, l’allenatore di Sinner, non ci sta e parla di un’organizzazione che “non tiene conto della salute dei giocatori. Felice per la vittoria di Jannik ma zero attenzione in questa programmazione di Parigi“, ha commentato sui social.