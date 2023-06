Quando i saldi estivi 2023: tutte le date regione per regione

Le date dei saldi estivi, come è noto, non sono uguali su tutto il territorio nazionale. La maggior parte delle regioni darà il via ai saldi il 6 luglio, ma ci sono delle eccezioni, come la Provincia autonoma di Bolzano. A cambiare è anche la data che mette fine ai saldi.

Abruzzo