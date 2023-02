Amadeus riceve il tapiro d’oro per il caso Blanco: era quasi tutto programmato

Amadeus tapiro d’oro ricevuto per il caso Blanco. Il conduttore del Festival è stato raggiunto dall’inviato si Striscia La Notizia, Valerio Staffelli. I dubbi che fosse tutto programmato sono sempre di più.

Amadeus riceve il tapiro d’oro per il caso Blanco

Dopo il gesto folle di Blanco nella prima serata del Festival di Sanremo, si parla ancora di quello che è successo sul palco dell’Ariston. Il conduttore e direttore artistico Amadeus è stato raggiunto dall’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli. Il conduttore ha ricevuto dalle mani di Staffelli il tapiro d’oro per quello che è successo sul palco.

Era quasi tutto programmato

Molti si sono chiesti se l’accaduto fosse stato tutto programmato e quindi utilizzato per fare spettacolo. “Un calcio era previsto, ma poi gli è partita la brocca”, spiega il direttore artistico. “Conosco bene Blanco, è un ragazzo talentuoso di 20 anni e per primo si è accorto che non doveva farlo”, dice Amadeus.

“Quando in realtà ho visto nello schermo che questo era un po’ esagerato, ho percepito che non era più quello che lui pensava di fare, ma c’era altro. Infatti, era arrabbiato, gli è partita la brocca. Come non era finto il caso Bugo e Morgan, non era finto neanche questo. Forse ho un’espressione sempre basita. No, non sapevo niente”, ha dichiarato il conduttore ai Microfoni di Striscia.

Dopo l’accaduto sono arrivate anche le parole di Blanco su Instagram: “Rido rido rido rido rido rido e grido perché non sono perfetto come mi volevi ma finalmente sono me stesso”. Poi, in studio Ezio Greggio e Enzo Iacchetti a tal proposito hanno detto: “Ma queste sarebbero le scuse? Questa è una conferma, anzi una rivendicazione. Amadeus dice di conoscere bene Blanco, ma visto quello che è successo sul palco, Blanco per lui rimane il suo ignoto”.

