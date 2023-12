Colapesce e Dimartino a Palermo: scaletta canzoni, biglietti e tour

Colapesce e Dimartino a Palermo si esibiscono in concerto nella serata di giovedì 14 dicembre in occasione del loro tour 2023.

Colapesce e Dimartino a Palermo: i due artisti sono in giro per l’Italia in occasione del loro tour che nella serata di giovedì 14 dicembre li porta in scena nella città siciliana. Quasi tutte le date dei due cantanti sono andate esaurite segno del successo che la loro musica ha fatto registrare negli ultimi anni.

Colapesce e Dimartino a Palermo: scaletta canzoni

Colapesce e Dimartino si esibiscono presso I Candelai a Palermo nella serata di giovedì 14 dicembre in occasione del Lux Eterna Beach Dal Vivo tour. Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che i due cantanti porteranno sul palco:

La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo

Sesso e architettura

Luna araba

L’ultimo giorno

Ragazzo di destra

Forse domani

Cicale

Noia mortale

Il cuore è un malfattore

Il prossimo semestre

30000 euro

Splash

I marinai

Rosa e Olindo

Cose da pazzi

Musica leggerissima

Considera

Neanche con Dio

Majorana

I biglietti e tour

I biglietti del concerto della tappa siciliana sono andati tutti sold out e di conseguenza non possono essere più acquistati sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, del loro tour c’è ancora un ulteriore tappa: al Land di Catania.

LEGGI ANCHE: Laura La Divina, chi è la tiktoker scomparsa: l’appello in tv