Ucraina, Fabrizio Corona va a combattere? “Voglio andare e morire in gloria”

Fabrizio Corona in Ucraina? L'ex re dei paparazzi stupisce ancora tutti: "Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria".

Fabrizio Corona in Ucraina? L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona stupisce ancora tutti e afferma di voler prendere le armi per andare a combattere in Ucraina. Lo afferma con un post commentato sui social che sta già facendo molto discutere.

Ucraina, Fabrizio Corona: “Voglio andare e morire in gloria”

Quanto detto dal vip risponde, in particolare, a quello che è stato l’appello del presidente ucraino Zelensky. «Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini.

Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese». Fabrizio Corona, sensibilizzato da questo appello, è quindi tentato di andare in Ucraina per combattere al loro fianco. «Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria», è il post scritto e pubblicato sui social da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, è ancora ai domiciliari e deve continuare il percorso terapeutico fuori dal carcere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Le reazioni

Di fronte alle numerose città prese d’assalto, bambini uccisi e bombardamenti che non accennano a placarsi, il vip vuole rispondere all’appello del presidente ucraino. Chi lo segue però, di fronte a questa dichiarazione, sono piuttosto scettici e c’è chi dice “Non ci crede nessuno”, “Ma falla finita patetico” e chi invece afferma “Vai fabri vai a fa du foto”.