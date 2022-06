Il famoso astrologo Branko ha diffuso le sue previsioni, segno zodiacale per segno zodiacale, per uno dei mesi estivi più amati dagli italiani: luglio. Cosa aspettarsi dunque da uno dei mesi più caldi dell’anno? Ecco l’oroscopo Branko di luglio 2022.

Oroscopo Branko luglio 2022: previsioni segno per segno

Luglio sarà uno dei mesi più caldi del 2022 e molti italiani, per quel mese, progettano di andare in vacanza o assaporano la bellezza delle ferie d’agosto.

Ecco cosa dicono le stelle

Ariete

La grinta non vi mancherà, ma evitate di mostrarvi troppo sicuri. Se avete chiuso una relazione sentimentale sarà necessario guardarsi intorno perché tante le opportunità in vista per chi è libero da legami.

Toro

Siete stressati e le vostre vacanze sono in dubbio? Cercate comunque di concedervi ampi momenti di relax, magari nei weekend che saranno particolarmente romantici.

Gemelli

Sarà per voi un mese positivo sul piano professionale, in amore e sul lavoro: sarete carichi di energia e di tanta voglia di fare.

Tuttavia non mancheranno malumori in famiglia, ma affrontateli con prudenza.

Cancro

Vi sentirete attratti dal desiderio di tentare nuove avventure, sarete carichi di stimoli. Tuttavia state con i piedi per terra e valutate bene le situazioni. Non lasciatevi condizionare dall’euforia, mantenetevi prudenti

Leone

Il mese si presenterà molto utile per risolvere tante situazioni in sospeso e potreste approfittarne per sistemare quella che è la vostra situazione economica. Non azzardate oltre il dovuto ed evitate scelte troppo affrettate.

Vergine

L’amore dove meno vi aspettate di trovarlo, quindi tenete gli occhi aperti e state all’erta. Se avete programmato un viaggio all’estero potreste incontrare proprio lì la persona giusta, le novità sono davvero dietro l’angolo.

Bilancia

Mese positivo per intrecciare nuove amicizie, conoscere persone, socializzare con più gente. Sul fronte dell’amore potreste essere tentati da qualche avventura che potrete vivere con leggerezza se si presenterà. Evitate di rendere stabili rapporti occasionali.

Scorpione