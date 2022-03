Kledi Kadiu, chi è l’ex ballerino di Amici: moglie, figli, malattia, Instagram

Chi è Kledi Kadiu, ballerino professionista e insegnante di danza di origine albanese, divenuto famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi. Amato volto televisivo a partire dalla fine degli anni ’90, ha avuto anche alcune esperienze come attore. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Kledi Kadiu, ex ballerino di Amici: vita privata e carriera

Nato a Tirana, capitale dell’Albania, il 7 Aprile 1974, Kledi Kadiu ha 47 anni ed è un famoso ballerino e insegnante di danza.

Ha conquistato il pubblico televisivo italiano alla fine degli anni ’90. In quel periodo, Kledi è il primo ballerino di trasmissioni molto seguite, come Domenica In, C’è posta per te e, soprattutto Amici di Maria De Filippi. Per nove edizioni è il più noto e amato tra i ballerini professionisti del talent di Canale 5.

Grazie alla fama acquisita sul piccolo schermo, nel 2004 fonda Kledi Dance, la sua scuola di ballo. Diventa inoltre molto richiesto anche in contesti diversi dalla danza.

Nei primi anni 2000 ha alcune esperienze da attore, recitando nei film Passo a due e La cura del gorilla, e nella fiction Ma chi l’avrebbe mai detto. Nel 2010 fa la sua prima esperienza come conduttore, guidando per Rai 5 quattro edizioni della trasmissione Danza. Dal 2013 al 2017 torna ad Amici, stavolta in veste di insegnante di ballo e “capitano-squadra”. Nel 2016 è uno dei giudici di Pequeños gigantes, talent show per bambini condotto da Belen Rodriguez.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Dal 2018 Kledi Kadiu è sposato con Charlotte Lazzari, ballerina trentenne e insegnante di yoga. La coppia ha avuto due figli: la piccola Lea, nata nel 2016, e il suo fratellino Gabriel, nato nel 2021. Kledi e Charlotte hanno affrontato molti mesi difficili dopo la nascita del loro secondogenito. Gabriel, infatti, è stato vittima di una grave malattia: “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite“.

La famiglia ha passato un periodo complicato, ma è ora più unita che mai. Kledi posta spesso foto di sua moglie e dei suoi figli sul suo profilo Instagram, dove ha oltre 249mila follower.