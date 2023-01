Franca Gandolfi, chi è oggi la moglie di Domenico Modugno: figli, vita privata, biografia

Chi è oggi Franca Gandolfi, moglie e compagna di vita di Domenico Modugno. Ex attrice e cantante italiana, è rimasta al fianco del celebre cantautore fino alla sua morte nel 1994. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera, sulla sua vita privata e sui suoi figli.

Franca Gandolfi, chi è oggi la moglie di Domenico Modugno: vita privata e carriera

Nata a Messina il 27 novembre 1932, Franca Gandolfi, all’anagrafe Guarnaccia, ha 90 anni ed è una ex attrice e cantante italiana, nota al pubblico in quanto moglie e compagna di vita di Domenico Modugno. Nel corso della sua carriera artistica recita soprattutto in cabaret e teatro di rivista, arrivando a lavorare anche al fianco di Totò nel 1956, nell’amatissimo spettacolo A prescindere. Appare inoltre in molti film al cinema, tra cui Tre storie proibite, Napoletani a Milano, I vitelloni, Giove in doppiopetto, Padri e figli e Io, mammeta e tu. Nel 1954 recita accanto al suo futuro marito in Questa è la vita. Si ritira dalle scene ancora giovanissima nel 1963, per dedicare maggior tempo alla sua famiglia.

Vita privata, chi sono i figli: Marco, Massimo e Marcello

Franca Gandolfi sposa Domenico Modugno nel 1955 e resta sempre al suo fianco, fino al giorno della sua morte nel 1994. “In famiglia Domenico era come l’avete visto nella fiction Volare: un vulcano.” -spiega l’ex attrice- “Era un uomo travolgente, sempre allegro, ironico. E poi era molto simpatico. Nei 43 anni trascorsi insieme abbiamo superato tante difficoltà ma non mi sono mai annoiata un giorno”. Modugno fu costretto a sudare per ottenere la sua attenzione, come racconta a Unomattina Estate nel 2019: “Ci siamo conosciuti al Centro Sperimentale, lui mi ha accompagnata a fare un provino diretto da Zampa. Da parte mia non fu amore a prima vista: lui era piuttosto vivace, faceva la corte a tutte le donne. Mi ha dovuta conquistare”. Dal loro amore nascono tre figli. Il primo è Marco, nel 1958, che oggi fa lo sceneggiatore. Poi nascono i gemelli Massimo e Marcello, nati nel 1966, che hanno invece seguito le orme del padre e sono musicisti. Massimo, in particolare, ha calcato per due volte il palco dell’Ariston, partecipando al Festival di Sanremo nel 1992 tra le Nuove Proposte e nel 2004 insieme ai Gipsy Kings.