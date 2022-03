Charlotte Lazzari, chi è la moglie di Kledi: figli, Instagram, origini

Chi è Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu. Insegnante di yoga e ballerina, è al fianco dell’ex danzatore di Amici di Maria De Filippi dal 2018. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu: vita privata e carriera

Ballerina e insegnante di yoga classe 1992, Charlotte Lazzari ha origini francesi, per parte di madre. È nota al pubblico italiano soprattutto in quanto moglie di Kledi Kadiu, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Comincia la sua formazione nella danza giovanissima, all’età di 13 anni. Si è diplomata in ballo a Milano, all’Accademia Teatro alla Scala. Ha studiato inoltre a Firenze, alla Scuola del Balletto di Toscana, e anche all’estero, a Cannes e ad Hannover. In seguito scopre lo yoga, disciplina a cui dedica la propria carriera. Oggi è infatti un’insegnante del metodo Odaka Yoga, uno stile innovativo ispirato ai moti dell’oceano e alla cultura zen del Bushido.

Ha creato la piattaforma online Wonderyogi, dove è possibile seguire le sue lezioni ed iscriversi per retreat faccia a faccia.

View this post on Instagram A post shared by Charlotte | Odaka Yoga Teacher (@charlotte.lazzari)

Vita privata: Kledi, i figli, Instagram

Charlotte Lazzari conosce Kledi nel 2015, durante una cena tra amici.

Nonostante quasi vent’anni di differenza d’età, tra i due è amore a prima vista. I due non perdono tempo: cominciano a convivere quasi subito e poco tempo dopo, nel 2016 arriva Lea, la loro prima figlia. Il 28 giugno 2018 decidono di convolare a nozze. Nel 2021 nasce il loro secondo figlio, Gabriel, che è tuttavia affetto da un grave problema di salute. La coppia decide di raccontarlo sul profilo Instagram di Kledi: “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite“. Charlotte affronta ancora oggi questa difficile sfida insieme al marito, aiutando il piccolo Gabriel nel suo percorso di riabilitazione.

È possibile seguire la vita di Charlotte Lazzari sul suo profilo Instagram, dove ha oltre 38mila follower. Molti suoi post sono dedicati ai suoi progetti per Wonderyogi, e altrettanti invece alla sua famiglia. Di recente ha pubblicato un dolcissimo messaggio per suo marito: “Io ti ringrazio amore perché nonostante gli alti e bassi, mi permetti di mostrare sempre la parte più vera di me”.