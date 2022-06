Joker 2, Lady Gaga sarà Harley Quinn? Le ultime indiscrezioni

Joker 2, Lady Gaga in trattativa: sarà Harley Quinn? Secondo il The Hollywood Reporter, la Regina del Pop sarebbe pronta a tornare sul grande schermo con un ruolo di spicco nel sequel del film di Todd Philips. Le prime voci la vedrebbero nel ruolo della dolce e folle metà del Principe del Crimine interpretato da Joaquin Phoenix.

Si farà Joker 2, le prime conferme

Torna sullo schermo lo squilibrato Joker di Joaquin Phoenix, già autore di una prestazione attoriale spettacolare che gli è valsa il premio Oscar come Miglior Attore Protagonista. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale che ha confermato l’uscita di Joker 2, cominciano a girare voci sul resto del cast e sulla direzione che prenderà il film.

Il secondo capitolo del film di Todd Philips sarà intitolato Joker: Folie à Deux (traducibile come “Joker: Follia per due”), in riferimento a un caso di disturbo psicotico condiviso caratterizzato dal trasferimento di un quadro delirante da un paziente (il “partner dominante”) a un altro (il “partner sottomesso”) legato al primo da una stretta relazione.

Joker 2, voci clamorose: Lady Gaga sarà Harley Quinn?

Secondo alcune fonti ancora non confermate, il seguito del cupo thriller con protagonista la folle nemesi di Batman potrebbe inaspettatamente essere un musical.

A dar peso a queste voci sono altre indiscrezioni, secondo le quali Phoenix sarà affiancato da un’altra grande stella dello spettacolo americano. Si tratta di Lady Gaga, Regina del Pop già sul grande schermo con A star is born di Bradley Cooper. In base ad un articolo de The Hollywood Reporter, la popstar sarebbe in trattativa per un ruolo importante nella pellicola. Lady Gaga dovrebbe infatti interpretare Harley Quinn, la psichiatra del manicomio di Arkham manipolata e conquistata da Joker.

Chi è Harley Quinn? Origini del personaggio e apparizioni nei media

Ispirata da un folle amore per il Principe del Crimine di Gotham, Harley Quinn diventa la complice più fidata e leale del Joker per diversi anni, prima di riuscire a liberarsi dalla sua presa. Il personaggio è nato sul piccolo schermo, nella serie animata Batman, negli anni Novanta. Il suo successo televisivo porta alla sua comparsa anche nel mondo fumettistico e in molte altre serie animate.

Di recente ha fatto il suo debutto anche sul grande schermo. Harley ha fatto il suo esordio al cinema con il volto di Margot Robbie nella saga Suicide Squad e in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Nel 2019 torna sul piccolo schermo, con una serie animata a lei dedicata: a prestarle la voce è Kaley Cuoco, già nota per aver interpretato Penny in The Big Bang Theory.