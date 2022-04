Chi è Margot Robbie: Barbie, fisico, film, marito, The wolf of Wall Street

Chi è Margot Robbie: una splendida e bravissima attrice di origini australiane. Sta conquistando il pubblico film dopo film sia per la sua bellezza sia per il suo talento d’attrice.

Chi è Margot Robbie: fisico

Margot Robbie è nata il 2 luglio 1990. Da sempre ha colpito per la sua bellezza oltre che per il suo talento sui set. Originaria di Dalby, in Australia, è bionda con gli occhi azzurri, è alta 168 cm.

Epica è stata la scena di nudo nel film con Leonardo Di Caprio The Walf of Wall Street, nella quale l’attrice ha dichiarata di essere stata molto imbarazzata. Tra le sue passioni ci sarebbero i tatuaggi. Oltre ad essere un’attrice, è anche una produttrice. Infatti, ha prodotto il film Tonya insieme a suo marito, Tom Ackerley.

Margot Robbie: marito

L’attrice è sposata con Tom Ackerley, un aiuto regista. I due si sono conosciuti sul set di “Suite francese” nel 2014 e si sono poi sposati due anni dopo.

Al momento non hanno figli.

Film: da wolf of Wall Street a Barbie

Negli ultimi anni sono stati tanti i film di successo a cui ha preso parte. Tutto però è partito dal film con Leonardo di Caprio “The Wolf of Wall Street” e “Suite francese”. Poco dopo, recita in “Focus – Niente è come sembra”, per il quale approfitta del rifiuto di diverse attrici contattate prima di lei. Il grande plauso della critica arriva invece nel 2017 per l’interpretazione di “Tonya”, film biografico sulla vita della pattinatrice sul ghiaccio statunitense Tonya Harding.

Altro ruolo di grande rilievo è quello di Sharon Tate nel film di Quentin Tarantino “C’era una volta a… Hollywood”. Poi ecco con altri tre film di successo: Bombhsell, Birds of Prey e The Suicide Squad – Missione suicida, in cui interpreta Harley Quinn. Nel 2023, tornerà al Cinema con il film su Barbie.

