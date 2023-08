Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Arabia Saudita. L’ufficialità della notizia è arrivata, dopo che da diversi giorni si parlava della trattativa in atto. L’Arabia Saudita, quindi, ha voluto investire sul Mancio per portare la nazionale ad alti livelli.

Roberto Mancini nuovo ct dell’Arabia Saudita

Fumata bianca per Roberto Mancini, dunque, nuovo allenatore dell’Arabia Saudita. Dopo l’addio alla nazionale italiana, per Mancini si apre un nuovo capitolo sportivo. Il suo primo obiettivo sarà quello di provare a qualificarsi per USA-Messico-Canada 2026 e dunque confermare i progressi già messi in mostra in Qatar, per essere protagonisti tra sette anni.

Il contratto e la presentazione