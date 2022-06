Joker 2, si farà: uscita, annuncio del titolo e sceneggiatura pronta. FOTO

Joker 2 è stato messo in cantiere con la sceneggiatura pronta e il protagonista del film che è stato confermato. Infatti, Joaquin Phoenix torna nei panni del nemico numero uno di Batman. Alla regia confermato anche Todd Phillips.

Joker 2, si farà: uscita

Il secondo capitolo di Joker con protagonista Joaquin Phoenix si farà. Non poteva essere altrimenti visto il successo di pubblico e critica del primo capitolo. In concorso agli Oscar 2020 con ben 11 nomination, il primo film ha ricevuto inoltre il premio per il miglior attore protagonista con Joaquin Phoenix, interprete di Arthur Fleck/Joker, e quello per la migliore colonna sonora originale con la compositrice islandese Hildur Guðnadóttir.

Della trama tuttavia non si conosce ancora nulla e nessun altro dettaglio sui tempi di realizzazione e sull’uscita del film è stato ancora svelato. Tuttavia, la sceneggiatura è pronta e si aspettano solo gli inizi delle riprese con annunci ufficiali di rito.

Joker 2: annuncio del titolo

Il titolo del secondo capitolo è stato annunciato: Joker: Folie à Deux (traducibile come “Joker: Follia per due”). Il titolo fa riferimento a un caso di disturbo psicotico condiviso caratterizzato dal trasferimento di un quadro delirante da un paziente (il “partner dominante”) a un altro (il “partner sottomesso”) legato al primo da una stretta relazione.

Sceneggiatura pronto. FOTO

La sceneggiatura è pronta ed è firmata dal regista Todd Phillips e Scott Silver in data 18 maggio 2022. Ad annunciare lo sviluppo del sequel di Joker è una foto di Joaquin Phoenix mentre legge il copione del nuovo capitolo.

LEGGI ANCHE: Joker: qual è la storia e chi sono gli attori che l’hanno interpretato