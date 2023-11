Elena Cecchettin, chi è la sorella di Giulia Cecchettin: “Non mi farete mai tacere”

Chi è Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin. Dopo la morte della sorella, la 24enne ha espresso il suo dolore e la sua rabbia nei confronti di Filippo Turetta attraverso i social network: “Non mi farete mai tacere, è stato il vostro bravo ragazzo”.

Elena Cecchettin ha 24 anni ed è molto noto nota al pubblico italiano in quanto sorella maggiore di Giulia Cecchettin, ragazza 22enne sparita nel nulla l’11 novembre insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta e ritrovata morta una settimana dopo. Negli ultimi giorni Elena ha fatto molto parlare di se con i suoi sfoghi su Instagram per la perdita della sorella, vittima dell’ennesimo femminicidio: “La mia tristezza è sepolta insieme alle sorelle uccise. Non mi resta che rabbia”. Fin da subito convinta della colpevolezza di Filippo, si è scagliata contro chi lo ha definito “un bravo ragazzo”, raccontando della sua preoccupante possessività e gelosia: “È stato il vostro bravo ragazzo”. E ancora: “Prevedibile dalla descrizione di quel bravo ragazzo, troppo bravo: non farebbe male neanche a una mosca. Certo a una mosca no. Ma a una donna, beh, quella è tutta un’altra questione”.

Dopo la morte di Giulia ha avviato una vera e propria campagna social contro la violenza di genere: “Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere”. Cecchettin ha puntato il dito anche contro Matteo Salvini: “Ministro dei trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta. Perché bianco, perché di ‘buona famiglia’. Anche questa è violenza, violenza di stato. Ministro il cui partito (insieme a FdI, che però ha scelto l’astensione) a maggio ha votato contro alla ratifica della convenzione di Instabul”.

Le dichiarazioni contro Turetta: “Possessivo, faceva ricatti emotivi”

Negli ultimi giorni Elena Cecchettin aveva spesso parlato degli atteggiamenti a sua detta malsani di Filippo Turetta nei confronti di Giulia. “Filippo era molto possessivo nei suoi confronti.” -ha spiegato Elena nel corso di un’intervista- “Era geloso anche del tempo che lei passava con me. Le ripetevo di non uscire con lui. Ma lei è troppo buona per certe cose. cedeva di fronte alle sue insistenze. Filippo le diceva di sentirsi solo, di essere disperato, di non vedere un futuro senza di lei. Io li chiamo ricatti emotivi. Giulia si dispiaceva e accettava. Ma uscire con lui, dopo che in agosto si sono lasciati, non era in cima ai suoi desideri. Si preoccupava della solitudine di Filippo e mi raccontava dell’amore che lui provava per lei. Io aggiungevo che il suo non era un sentimento del tutto buono: non era voler bene ma solo volerla tenere vicino a sé”. A sua detta, inoltre Filippo non riusciva a sopportare l’idea che sua sorella si laureasse prima di lui: “Le ripeteva incessantemente che avrebbe dovuto aspettarlo, ritardare gli esami. E durante i momenti di crisi della loro relazione, le ha persino minacciato di uccidersi se l’avesse lasciato“.

Elena aveva parlato della pericolosità del ragazzo anche dopo la diffusione dell’ormai famigerato video in cui si vede Filippo aggredire Giulia, recuperato da alcune telecamere di sorveglianza: “Se da un lato mi ha spaventato profondamente ricevere queste informazioni dall’altra non posso dire di essere stupita, visti i racconti di Giulia sul loro rapporto. Sapevo che Filippo era pericoloso ma non mi aspettavo che potesse arrivare a questo”.