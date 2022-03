Bradley Cooper agli Oscar con la mamma: chi è Gloria Campano?

Bradley Cooper agli Oscar 2022 arriva con la mamma anche se non è una novità. Già in passato era successo , segno del legame molto forte che c’è tra mamma e figlio.

Bradley Cooper agli Oscar con la mamma

Bradley Cooper alla 94esima cerimonia degli Oscar, quando al Dolby Theatre di Los Angeles è arrivato mano nella mano con la mamma: Gloria Campano. Non è una novità, perché già in passato l’attore americano si era presentato alla cerimonia degli Oscar sempre con la mamma.

I due hanno un bel rapporto, testimoniato anche dalle parole dell’attore nel periodo del lockdown. “Sono con mia figlia, mia madre e i miei due cani, e non abbiamo mai lasciato casa“, aveva raccontato durante i mesi più bui della pandemia, “Mia madre ha 80 anni ed è convalescente, per lei il Covid sarebbe molto pericoloso”.

Il padre di Cooper, Charles, è morto nel gennaio 2011 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Dopo la morte del padre, l’attore si è trasferito a casa della madre per starle accanto: “Stiamo sopravvivendo. Entrambi. Ammettiamolo: probabilmente non è facile per lei, tra l’altro, vivere con suo figlio. È la vita”.

Chi è Gloria Campano?

Bradley Cooper è figlio di Charles Cooper, ex broker, e Gloria Campano. Suo nonno materno, Angelo Campano, era napoletano e sua nonna, Assunta De Francesco di origini abruzzesi.

Mamma Gloria e il figlio Bradley sono molto uniti.

L’attore ha la passione per la cucina grazie alla madre che da piccolo faceva portare al figlio un taglio di capelli sempre molto lungo. Dopo la morte del padre, l’attore americano si è trasferito a casa della mamma per starle vicino e aiutare ad affrontare il lutto.

