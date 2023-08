John David Washington, chi è l’attore figlio di Denzel Washington: vita privata, carriera, figli, film

Chi è John David Washington, noto attore e figlio maggiore di Denzel Washington. Già protagonista di molte pellicole di successo, in passato è stato un giocatore di football professionista. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a Los Angeles il il 28 luglio 1984, John David Washington ha 39 anni ed è un noto attore americano, figlio maggiore di Denzel Washington e di sua moglie, Pauletta Pearson. È il primo di quattro fratelli: anche Katia, Malcolm e Olivia si sono costruiti una carriera nel cinema. Da parte sua, John David si è avvicinato alla recitazione solo dopo una breve carriera nel mondo dello sport. Fino ai suoi 28 anni, infatti, è stato un giocatore di football professionista, nel ruolo di running back. In carriera ha giocato sia nella NFL che in Europa vestendo le maglie dei St. Louis Rams, dei Rhein Fire in Germania e dei California Redwoods, poi diventati i Sacramento Mountain Lions.

Sebbene la sua prima esperienza risalga ad un cameo in Malcolm X nel 1992, John David Washington si riavvicina alla recitazione solo nel 2015, quando ottiene un ruolo di punta nella serie Ballers. Negli anni successivi comincia a farsi strada al cinema, ottenendo parti da protagonista in pellicole di successo come BlacKkKlansman di Spike Lee, Tenet di Christopher Nolan, e Amsterdam di David O. Russel. Nel 2022 ha fatto inoltre il suo debutto a Broadway al fianco di Samuel L. Jackson, nel dramma The Piano Lesson.

Vita privata, cosa sappiamo dell’attore?

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di John David Washington sono molto limitate. L’attore, estremamente riservato, non è mai stato collegato pubblicamente ad altre donne in tanti anni sotto i riflettori. Ad oggi si dichiara single, sebbene abbia ammesso di aver avuto un paio di relazioni in passato. In alcune recenti interviste, John David ha confessato che entrambe le storie si sono arenate a causa dei suoi problemi di fiducia. L’attore, da sempre pressato dall’enorme fama di suo padre Denzel, fa fatica a legarsi e a fidarsi di chi ha attorno, ed è terrorizzato dal fatto che la gente si avvicini a lui solo per il suo nome altisonante. Anche per questo, in passato, ha spesso mentito sull’identità di suo padre, ispirandosi ai moltissimi ruoli da lui interpretati nel corso della sua carriera.