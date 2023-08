Pauletta, chi è la moglie di Denzel Washington: vita privata, carriera, figli

Chi è Pauletta Washington, moglie di Denzel Washington. Scopriamo qualcosa in più sulla compagna di vita del celebre attore hollywoodiano. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Pauletta, moglie di Denzel Washington: vita privata e carriera

Pauletta Pearson Washington, nata il 28 settembre 1950 a Newton, nella Carolina del Nord, ha 72 anni ed è la moglie di Denzel Washington, celebre attore americano protagonista di numerosissimi film di grande successo. Anche lei è una personalità molto nota nel mondo dello spettacolo. Pianista di grande talento, ha preso parte alla sua prima competizione musicale all’età di soli 10 anni. Si è formata artisticamente alla North Carolina School of the Arts, per poi frequentare la Juilliard School e l’University of North Texas.

In seguito Pauletta si afferma come attrice a Broadway, recitando in Jesus Christ Superstar e in Shakespeare’s Cabaret, per poi passare al cinema e alla tv. Nel 1993 torna ad utilizzare il suo talento musicale registrando il brano It’s In Your Eyes per la colonna sonora di Philadelphia, film con protagonista suo marito affiancato da Tom Hanks. Di recente è apparsa nella serie televisiva Netflix She’s Gotta Have It, diretta da Spike Lee e ha interpretato la nonna di Aretha Franklin nella serie biografica dedicata alla cantante, Genius: Aretha Franklin. Lavora inoltre ancora a Broadway, recitando in numerosi spettacoli teatrali di vario tipo.

Vita privata, l’incontro con l’attore e i figli

Pauletta Pearson e Denzel Washington si incontrano per la prima volta nel 1977 sul set di Wilma, film televisivo dedicato alla vita dell’atleta Wilma Rudolph. Era il primo lungometraggio per l’attore americano, anche Pauletta faceva parte del cast. “Io interpretavo il fidanzato di Wilma.” -spiegò Denzel in un’intervista concessa a Live with Kelly and Ryan nel 2018- “Pauletta era una delle altre stelle dell’atletica. L’ho incontrata lì, ma non l’ho “incontrata” lì. L’ho vista per la prima volta”.

Il vero inizio della loro storia, infatti, arriva solo qualche mese dopo, quando i due si incontrano alla festa di un loro amico comune. Da allora sono diventati inseparabili, al punto che lo stesso Denzel ritiene che non riuscirebbe a sopravvivere senza Pauletta al suo fianco: “Non sarei vivo oggi senza di lei”. Dopo le nozze nel 1983, la coppia da alla luce ben quattro figli: John David, oggi 39enne, Katia, che ne ha 35, e infine i gemelli Malcolm e Olivia, che ne hanno 32.

Denzel Washington è molto grato a sua moglie e ai sacrifici che ha fatto per lui e per la famiglia, come spiega lui stesso in un’intervista concessa a People: “Puoi comprarti un tetto sulla testa, ma questo non la rende la tua casa. Non intendo che un uomo non possa farlo, ma mia moglie l’ha resa la nostra casa. Ha cresciuto questi bellissimi bambini, li ha protetti, ha fatto sacrifici per loro. Ha fatto lei il lavoro pesante”.