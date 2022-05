Shobha Battaglia: chi è la figlia di Letizia Battaglia, anche lei fotografa?

Shobha Battaglia, figlia di Letizia Battaglia, è una fotografa proprio come la madre. Scopriamo qualcosa in più su di lei

Chi è Shobha Battaglia, figlia di Letizia Battaglia? Come la mamma, anche lei ha seguito la strada della fotografia.

Shobha Battaglia: chi è la figlia di Letizia Battaglia

Shobha Battaglia è la figlia di Letizia Battaglia, fotografa simbolo della lotta alla mafia. Nata il, ha seguito come la mamma la strada della fotografia ed è cresciuta con un grande amore per la Sicilia e Palermo. Nata a Palermo nel 1954, è figlia del primo matrimonio della celebre fotografa Letizia Battaglia e di Ignazio Stagnitta (imprenditore nel campo del caffè).

Come sua madre ha raggiunto la fama interazione come fotografa. Nel 1970 si è trasferita a Milano e, nel 1977 è invece andata in India, dove ha studiato meditazione e altre discipline orientali. Ha vissuto per un periodo anche negli Stati Uniti e poi è rientrata a Palermo, dove ha lavorato per il quotidiano L’Ora insieme alla madre. Oggi vive tra l’Italia e L’india e ha deciso di portare avanti una battaglia artistica per focalizzare la condizione delle donne nel mondo anche con il progetto Mother India School.

Le parole alla morte della madre

Nei giorni del funerale della madre Letizia Battaglia, ha dichiarato di essere “fortunatissima” ad essere sua figlia e che “lei per me è stata più che altro una maestra di vita. Ora la mamma è libera e vive nei ricordi di tutti”.

Curiosità

Il nome di battesimo di Shobha Stagnitta era Angela, ma lo ha cambiato dopo il suo viaggio in India. Sa suonare pianoforte e violoncello.