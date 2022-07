Amsterdam, film: uscita, trailer e cast stellare con Margot Robbie e Christian Bale

Amsterdam, film: è stato pubblicato il primo trailer in italiano in attesa dell'uscita del film nei prossimi mesi al Cinema.

Amsterdam, film: è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del nuovo film di O. Russel che porta sul grande schermo un cast davvero stellare e di prima scelta. Nei prossimi mesi arriverà sul grande schermo così tutti potranno ammirare l’opera cinematografica che è piena di aspettative.

Amsterdam, film: uscita

Amsterdam è il nuovo film del regista O. Russel e uscirà al Cinema il prossimo 4 novembre 2022. Il progetto cinematografico è ambientato negli anni ’30 del secolo scorso e seguirà le vicende di tre personaggi principali: un medico, un’infermiera e un avvocato rispettivamente interpretati da Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington.

Dopo essere stati testimoni di un omicidio i tre divengono a loro volta sospettati dando il via a una serie di eventi che porterà alla luce una delle vicende più oltraggiose della storia americana.

Amsterdam, film: trailer

Di seguito, ecco il primo trailer ufficiale in italiano, in attesa di altre immagini:

Il cast stellare con Margot Robbie e Christian Bale

Il cast del film è di quelli importanti: Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, ma anche Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Rami Malerk, Robert De Niro, Zoe Saldana e una Taylor Swift che fa il suo ritorno sul grande schermo. Insomma non ci sono dei protagonisti assoluti ma tutto il cast è di primo ordine. Il regista O. Russel ha già diretto alcuni degli attori in suoi vecchi film come American Hustle, Il lato positivo e Joy.

LEGGI ANCHE: Concerto Ultimo a Pescara il 7 luglio: orari, cambio nominativo e scaletta delle canzoni