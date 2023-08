Chi sono i figli di Denzel Washington: tutto su John David, Katia, Malcolm e Olivia

Chi sono i figli di Denzel Washington: carriera e vita privata di John David, Katia, Malcolm e Olivia. Scopriamo qualcosa in più sulla famiglia del celebre attore americano, vincitore di due Premi Oscar.

Chi sono i figli di Denzel Washington: John David, Katia, Malcolm e Olivia

Il celebre attore hollywoodiano Denzel Washington, vincitore di due Premi Oscar per le sue interpretazioni in Glory – Uomini di gloria e Training Day, si è costruito una famiglia insieme a Pauletta Pearson, sua moglie dal 1983. Dalla loro unione sono nati quattro figli, oggi tutti nomi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport: John David, Katia, Malcolm e Olivia. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi è John David Washington, vita privata e carriera dell’attore

John David Washington, nato a Los Angeles il 28 luglio 1984, ha 39 anni ed è il figlio maggiore di Denzel e Pauletta Washington. Comincia la sua carriera come giocatore di football americano, giocando sia nella NFL che in Europa, per poi seguire le orme dei suoi genitori e lanciarsi nel mondo del cinema. Recita in molti film di successo in ruoli da protagonista, come BlacKkKlansman di Spike Lee, Tenet di Christopher Nolan, e Amsterdam di David O. Russel. Nel 2022 ha fatto inoltre il suo debutto a Broadway al fianco di Samuel L. Jackson, nel dramma The Piano Lesson. Si sa molto poco circa la sua vita sentimentale e familiare. In alcune recenti interviste John David ha confessato di far fatica a fidarsi delle persone anche a causa dell’enorme fama del padre.

Chi è Katia Washington, vita privata e carriera della produttrice

Katia Washington è la secondogenita di Denzel e Pauletta e, seguendo il loro esempio, si è ritagliata il suo spazio nel mondo dello spettacolo. Nata a Los Angeles il 27 novembre 1987, ha 35 anni e si è guadagnata una certa fama come attrice, autrice e produttrice cinematografica, nonostante inizialmente volesse lavorare come infermiera. Ha studiato a Yale dal 2006 al 2010, dove ha fatto parte di un gruppo musicale a cappella, Shades A Capella. Nel corso della sua carriera ha lavorato, in vari ruoli, a diverse pellicole, tra cui The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo, The Equalizer – Il vendicatore, Django Unchained, Assassination Nation e Barriere. Si sa molto poco circa la sua vita sentimentale, anche se alcune recenti voci di corridoio la vedevano vicina ad una donna di nome Colleen.

Chi sono i gemelli Malcolm e Olivia Washington, la carriera tra cinema e sport

I figli più giovani di Denzel Washington sono i gemelli Malcolm e Olivia. Nati a Los Angeles il 10 aprile 1991, hanno 32 anni e anche loro hanno seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Malcolm ha avuto prima una breve parentesi sportiva come giocatore di basket, carriera che si è poi lasciato alle spalle per il cinema. Ha una laurea in filmologia all’Università del Pennsylvania e ha trovato il suo spazio come attore, regista e autore. Anche Olivia ha trovato il suo spazio come attrice e, per ora, pare avere un curriculum più ampio del suo gemello. È apparsa in molti cortometraggi, film e serie televisive tra cui The Forever Tree, Fino all’ultimo indizio e la recente serie Prime Video I’m a Virgo.