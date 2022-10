Memo Remigi sospeso, cosa è successo su Rai 1 con Jessica Morlacchi?

Memo Remigi sospeso su Rai 1 dalla trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone. Ma cosa è accaduto di preciso?

Memo Remigi sospeso, cosa è successo su Rai 1?

Memo Remigi è stato sospeso da Oggi è un altro giorno, programma in onda all’ora di pranzo su Rai 1. Ma perchè e cosa è accaduto? L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore ed è stata comunicata da Serena Bortone, conduttrice del programma. Il caso Remigi, a dire la verità, era stato anticipato a seguito ad una indiscrezione che era trapelata su Dagospia, che ha portato all’attenzione del pubblico l’episodio accaduto nella puntata di venerdì scorso (precisamente il 21 ottobre).

Remigi, infatti, avevo messo le mani sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, polemica che è divampata sul web e ha attirato l’attenzione di Striscia la notizia. Il video è stato mandato in onda nell’ultima puntata del tg satirico di Canale 5 e il caso è diventato di dominio pubblico.

Serena Bortone: “Solidarietà a Jessica”

“Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro – ha detto Serena Bortone rivolgendosi ai telespettatori – perchè si è reso protagonista di un comportamento che non può essere ammesso e tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo.

Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico esprimo anche pubblicamente la solidarietà mia a Jessica, della direttrice e dell’azienda e il mio profondo dispiacere”.

Cosa è successo nella puntata?

I fatti su cui tanto si discute si sono verificati nella puntata in onda su Rai 1 venerdì 21 ottobre. Alle 14 Serena Bortone ha aperto il collegamento dallo studio di Oggi è un altro giorno per fare il consueto degli “affetti stabili” ma le telecamere di Rai Uno hanno inquadrato la mano del cantautore di Memo Remigi, che dal fianco della Morlacchi è scivolata sul fondoschiena di quest’ultima, che lo ha schiaffeggiato il braccio per la “toccatina” inaspettata.

Da qui la decisione di avviare una sospensione a Remigi.