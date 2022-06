Nuoto sincronizzato, Italia oro nel duo misto ai mondiali di Budapest

L’Italia trionfa ai mondiali di Budapest nel nuoto sincronizzato nel duo misto con Giorgio Misini e Lucrezia Ruggiero, portando così a casa per gli azzurri un oro per il nuoto sincronizzato. Un podio che arriva anche dopo la vittoria di Nicolò Martinenghi nei 100 rana.

Cinque anni dopo, sempre a Budapest, l’Italia trionfa ai Mondiali del nuoto sincronizzato nel duo misto.

Con un punteggio di 89.26.85 (argento Giappone 86.5939, bronzo Cina 86.44.25), con 27.3000 di esecuzione, 27.1000 di impressione artistica e 34.8685 di elementi, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero ottengono il gradino più alto del podio. Il successo era in parte annunciato, anche per l’assenza della coppia russa e dell’Ucraina che non aveva il componente maschile.

L’esercizio e la vittoria