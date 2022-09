Jessica Mazzoli, chi è oggi l’ex compagna di Morgan: figlia, fidanzato, X Factor, Grande Fratello

Chi è oggi Jessica Mazzoli, cantante ed ex compagna di Morgan. Scomparsa un po’ dai radar dopo le apparizioni televisive ad X-Factor e al Grande Fratello 16, è entrata spesso in conflitto con il suo ex a causa della sua indifferenza verso la figlia.

Chi è oggi Jessica Mazzoli, vita privata e carriera della cantautrice

Nata ad Olbia il 21 luglio 1991, Jessica Mazzoli ha 31 anni ed è una cantante, nota al pubblico soprattutto per le sue partecipazioni a reality show e per la sua relazione con Marco Castoldi, in arte Morgan.

Fin da piccola soffre di attacchi di panico e stress, che combatte grazie alla sua passione, il canto. Negli anni ha provato più volte a sfondare nel mondo della musica, partecipando già all’età di 17 anni al casting di Amici di Maria De Filippi. Jessica riesce a conquistarsi un banco, ma non arriva mai alla fase Serale del programma. Nel 2010 ci riprova, stavolta alla Rai: partecipa alla quarta edizione di X-Factor. Questa volta è una delle concorrenti più amate dal pubblico e arriva ad un passo dalla finale.

Oggi Jessica Mazzoli è ancora attiva in ambito musicale: nel 2021 ha pubblicato il videoclip del suo singolo Mille modi, in cui mette in mostra sia la sua potente voce che il suo corpo mozzafiato. Recentemente si è inoltre messa alla prova come attrice, recitando da protagonista in La Lupa, diretto da Manon Decor e Michele Salimbeni.

Jessica Mazzoli al Grande Fratello: dalla partecipazione nel 2019 all’appello su Instagram

Nel 2019, Jessica Mazzoli è tornata in tv partecipando alla 16esima edizione del Grande Fratello, l’ultima condotta da Barbara D’Urso. In quell’occasione, fu costretta a ritirarsi prima del tempo, dopo appena tre settimane, per operarsi di appendicite. Oggi la cantante ha provato a riproporsi come concorrente per il GF VIP 7, con uno scherzoso commento su Instagram ai video promozionali del reality. “Anche io cerco l’amore! Posso entrare?” -scherza la Mazzoli- “Dopo l’uscita a causa della peritonite ci sta! Magari trovo il mio Mark Caltagirone”.

Vita privata: Morgan, figlia, fidanzato

In occasione della sua partecipazione ad X Factor 2010, Jessica Mazzoli incontra per la prima volta Morgan, all’epoca giudice del talent, con il quale inizia una lunga e turbolenta relazione. I due all’inizio sono innamoratissimi: a due anni dall’inizio della loro storia nasce la loro figlia, Lara Castoldi. Poi, pochi mesi dopo, arriva la rottura improvvisa. La separazione ha ferito molto Jessica Mazzoli, soprattutto per l’atteggiamento che, a sua detta, Morgan avrebbe verso la piccola Lara.

Nel corso degli anni la cantante ha spesso accusato l’ex compagno di ignorare totalmente la figlia e di averla vista solo due volte in sette anni: “Per lei non ci sei mai stato”. Morgan rispose alle accuse di indifferenza affermando che la Mazzoli volesse solo incastrarlo economicamente.

Ad oggi, i rapporti una volta gelidi sembrano essersi parzialmente ripristinati: “Io e Morgan? Attualmente siamo in buoni rapporti…sperando che duri. Ciò che mi fece innamorare di lui fu l’amore sincero che provava nei miei confronti”.

Nel frattempo Jessica ha ritrovato l’amore: prima in Biagio D’Anelli, ex concorrente del GF VIP 6, poi, nel 2021, con il rapper Diablo Baby, con il quale tuttavia non è dato sapere se esista una relazione stabile.