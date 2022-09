Jessica Mazzoli sogna il GF VIP, l’appello su Instagram: “Anche io cerco l’amore”

Jessica Mazzoli vuole il GF Vip 7, l’appello su Instagram della cantante: “Cerco anche io l’amore, posso entrare?”. L’ex concorrente di X-Factor e vecchia fiamma di Morgan sogna di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello, in partenza il prossimo 19 settembre.

GF Vip 7, Jessica Mazzoli vuole un posto nella casa: “Anche io cerco l’amore”

Un appello su Instagram per un posto nella casa più spiata d’Italia. Jessica Mazzoli ha manifestato così il suo desiderio di partecipare di nuovo al Grande Fratello Vip, quest’anno alla sua settima edizione.

La cantante nativa di Olbia ha approfittato di un video promozionale di uno dei nuovi concorrenti, pubblicato sulla pagina ufficiale del programma, per proporsi come possibile inquilina. Nel video, il concorrente misterioso sostiene di essere “ancora in cerca dell’amore”. Jessica risponde a tono e si candida scherzosamente: “Anche io cerco l’amore! Posso entrare? Dopo l’uscita a causa della peritonite ci sta! Magari trovo il mio Mark Caltagirone”.

Sarebbe un ritorno per la cantante: era già una concorrente del GF nel 2019

La cantante ed ex compagna di Morgan, diventata famosa grazie ad X-Factor, non è nuova all’amato reality Mediaset. Nel 2019 Jessica Mazzoli ha infatti partecipato alla 16esima edizione del GF originale, l’ultima condotta da Barbara D’Urso. In quell’occasione, fu costretta a ritirarsi prima del tempo, dopo appena tre settimane, per operarsi di appendicite.

Oggi, l’artista di origini sarde è più agguerrita che mai. Chissà che Alfonso Signorini non ci faccia un pensierino. Per ora il conduttore non si sbottona troppo sull’identità dei concorrenti: “Ci saranno dei parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip“.