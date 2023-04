Isola dei Famosi 2023, nuovi retroscena: pagate laute penali ai concorrenti esclusi. La faida contro il trash in tv pare sia costata cara alla Mediaset: che cosa è successo?

Isola dei Famosi 2023, laute penali pagate ai concorrenti esclusi

Una serie di nuovi retroscena alimenta le voci sul “veto” di Pierluigi Berlusconi su alcuni presunti concorrenti esclusi dall’Isola dei Famosi 2023. In base alle voci in circolo da alcune settimane prima dell’inizio del programma, il patron di Mediaset sarebbe intervenuto di persona per “correggere” il cast del reality dopo il mare di polemiche causate dai contenuti trash del Grande Fratello Vip 7. Negli ultimi giorni il giornalista Alberto Dandolo ha svelato un paio di dettagli in più sulla questione in un articolo pubblicato sul settimanale Oggi.

Secondo Dandolo i “grandi esclusi”, Gianmarco Onestini, Gianmaria Sainato e Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Cicciolina, avevano già firmato un contratto con la rete. La Mediaset sarebbe corsa ai ripari per annullare gli accordi, pagando tuttavia una lauta penale ad Onestini e a Di Carlo. Per quanto riguarda Sainato, il blogger potrebbe essere stato epurato per altri motivi, descritti come “incompatibilità con le linee editoriali”.

Le smentite di Onestini e Di Carlo, gli esclusi negano contatti con l’Isola

Da parte loro, i diretti interessati hanno preso le distanze dalla questione, negando di aver mai avuto contatto con la produzione del reality show. Gianmarco Onestini ha confermato che non andrà in Honduras, affermando di non aver mai fatto parte del cast: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”. La risposta di Luca Di Carlo è più sibillina: “Se riproverò a partecipare? Sarà L’Isola che ci riproverà con me la prossima edizione”.