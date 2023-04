Enrico Papi lascia l’Isola dei Famosi? La furia di Ilary Blasi e dei vertici Mediaset

Enrico Papi lascia l'Isola dei Famosi? Alcune voci vedono l'opinionista in bilico dopo appena due puntate per i conflitti con Ilary Blasi.

Enrico Papi in bilico, lascia l’Isola dei Famosi dopo il caso-busta? Secondo alcune indiscrezioni, sia la conduttrice Ilary Blasi che i vertici Mediaset ne avrebbero già abbastanza dell’opinionista, ritenuto troppo invadente.

Sempre più instabile la posizione di Enrico Papi negli studi dell’Isola dei Famosi 2023. Il noto personaggio televisivo, oggi opinionista del reality show Mediaset, non avrebbe affatto convinto in questo nuovo ruolo, né i vertici della rete né tantomeno la conduttrice Ilary Blasi. Gli interventi e interruzioni continue di Papi pare siano considerati fin troppo invadenti, al punto che la presentatrice avrebbe pregato la produzione di tenere a freno l’opinionista rimettendolo “in carreggiata”. Secondo la pagina Instagram Pipol Gossip la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il cosiddetto caso-busta. Enrico Papi si è intromesso nella “liturgia” della lettura del nome del primo eliminato, alzandosi per interrompere Ilary e rubarle la busta di mano. Una scenetta divertente ma che a detta di Pipol dimostrerebbe ben altro: “Non interpreta il ruolo di ‘accompagnatore’ della Blasi. Ma è palese che al centro del palco vorrebbe star lui”.

Cosa succederà a Papi, abbandona il programma già lunedì?

Secondo le indiscrezioni sono già in corso furiose riunioni dei vertici Mediaset, che starebbero valutando se dare già il benservito a Enrico Papi prima della terza puntata, in onda lunedì prossimo. Per il momento non vi sono ancora comunicati ufficiali al riguardo, ma la situazione pare in continua evoluzione. Verrà sostituito in extremis? Chi prenderebbe il suo posto? Certo è che i siparietti di Papi sembrano aver già conquistato una parte del pubblico, che ha anzi criticato l’atteggiamento annoiato e poco partecipe di Ilary: “Voi il trash sano di Enrico Papi non ve lo meritate. Vi meritate una conduttrice svogliata, annoiata e a tratti maleducata con autori, concorrenti e opinionisti”.