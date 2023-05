Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino all’8 maggio: sondaggi, come votare

Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino all’8 maggio? Fino alla prossima settimana due naufraghi si giocano la permanenza in Honduras: il meno votato finirà sulla spiaggia di Sant’Elena. Chi sarà eliminato? Come votare il proprio “famoso” preferito? Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino all’8 maggio: i dati dei sondaggi

Due forfait ma nessun eliminato nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Il pubblico a casa ha scelto di mandare Nathaly Caldonazzo sull’ultima spiaggia dell’Isola di Sant’Elena, dove però sarà da sola. Il conduttore Marco Predolin, primo isolano “isolato” dal resto del cast, è stato infatti costretto al ritiro a causa di alcuni problemi di salute. Stesso discorso anche per l’influencer Claudia Motta, che ha dovuto lasciare il programma dopo un brutto incidente sugli scogli durante un’escursione. La giovane modella sarà comunque ospite di Ilary Blasi nel corso delle prossime puntate: “La aspettiamo in studio!”. Per quanto riguarda i nominati fino alla prossima puntata dell’8 maggio, saranno tre naufraghi a giocarsi la permanenza sulla Playa Palapa: Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia.

Il televoto è aperto! ⚡⚡

Chi vuoi salvare tra Andrea, Christopher e Cristina? #Isola pic.twitter.com/79wjqH24O5 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2023

Per il momento i sondaggi sono tutti per Cristina. La genuinità dell’ex Suora ha conquistato il pubblico a casa, come si può vedere dai risultati su Forumfree e RealityHouse, dove ha raccolto rispettivamente il 53% e il 61% dei voti. È invece decisamente più critica la situazione di Lo Cicero. Lo chef ex rugbista paga dazio per gli scontri e le decisioni discutibili prese durante il suo periodo da leader. Al momento è ultimo sia su Forumfree, dove è fermo al 20%, che su RealityHouse, dove ha raggiunto il 16%. Leoni, tuttavia, ha solo pochi punti percentuali di vantaggio: che ci sia ancora una chance per ribaltare la situazione?

Come funziona il televoto: come votare e come salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: