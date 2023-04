Perché Cristina Scuccia non è più suora, i dubbi di Vladimir Luxuria: “Per ora sto zitta”

Perché Cristina Scuccia non è più suora? Le parole enigmatiche di Vladimir Luxuria: "Per ora sto zitta, dovrà dirci altri motivi".

Perché Cristina Scuccia non è più suora? L’opinionista dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha esternato i suoi dubbi sulla scelta della naufraga di lasciare i voti: “Per me non si è ancora lasciata andare completamente, qui mi sto zitta”.

Perché Cristina Scuccia non è più suora, i dubbi di Vladimir Luxuria

Cristina Scuccia, diventata famosa come Suor Cristina dopo la vittoria a The Voice, è senz’altro una dei concorrenti più attesi di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La sua coraggiosa decisione di lasciare i voti ed entrare in una nuova fase della propria vita ha fatto discutere, ma ha creato anche molta curiosità attorno alla sua esperienza da naufraga in Honduras. L’opinionista del reality Vladimir Luxuria ha recentemente applaudito la sua audacia e la sua forza d’animo, dichiarando di ammirarla molto. “Cristina mi piace molto e ti dico che è il personaggio con il quale mi identifico di più.” -spiega l’ex deputata- “Tutte e due abbiamo preso i voti, lei in convento, io in Parlamento. Due ex, mi identifico molto. È un personaggio molto forte, mi piace molto”.

Luxuria ha tuttavia espresso i suoi dubbi su Cristina e sui motivi per cui oggi non è più una suora: “Secondo me ancora non si è lasciata andare completamente. Perché sente di avere una responsabilità di rappresentanza anche della fede. Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi secondo me durante quest’Isola, forse, lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso… e qui mi sto zitta“. Cosa avrà voluto dire?

Le voci di coming out sull’Isola, quanto c’è di vero?

Con ogni probabilità Vladimir Luxuria si riferisce alle recenti indiscrezioni che vedrebbero Cristina Scuccia pronta a svelare un ulteriore dettaglio circa la sua scelta di abbandonare la tonaca. Negli ultimi giorni, infatti, ha cominciato a circolare una voce secondo la quale l’ex Suor Cristina si starebbe preparando a fare coming out. Al momento si tratta solo di illazioni senza alcuna prova concreta, e la cantante non ha avuto modo di replicare. Nell’ultima puntata dell’Isola Cristina ha nominato Alessandro Cecchi Paone e Simone Antonili, ma ci ha tenuto a specificare che la sua decisione non aveva nulla a che vedere con la loro sessualità: “Li nomino ma non per via della mia fede. Io amo l’amore in tutte le sue forme purché si sparga amore nel mondo. Dio non è un giudice, rispetta tutte le scelte sessuali”.