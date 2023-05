Come sta Marco Predolin, il naufrago lascia l’Isola dei Famosi per accertamenti

Come sta Marco Predolin, il naufrago lascia momentaneamente l'Isola dei Famosi per sottoporsi ad accertamenti medici.

Come sta Marco Predolin, il conduttore ha lasciato l’Isola dei Famosi per accertamenti medici. Non c’è pace per i naufraghi di Ilary Blasi, un altro forfait temporaneo dopo l’infortunio di Claudia Motta. Cosa è successo?

Come sta Marco Predolin, via dall’Isola dei Famosi per accertamenti medici

La vita sull’Isola dei Famosi è da sempre piena di insidie e difficoltà. Lo ha imparato sulla sua pelle Claudia Motta, “estratta” d’urgenza dall’Honduras dopo un infortunio sugli scogli. A poche ore dall’incidente anche un altro concorrente ha dovuto abbandonare l’Isola per problemi di salute. Si tratta di Marco Predolin, primo eliminato e solo quindi sull’ultima spiaggia di Sant’Elena, che è stato costretto a lasciare la Playa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Il conduttore tv ex gieffino pare abbia cominciato ad accusare dei malesseri non meglio definiti. La produzione ha deciso di non prendersi rischi e di sottoporre Predolin ad alcuni controlli.

I borbottii del conduttore negli scorsi giorni: “Voglio mangiare e dormire”

Negli scorsi giorni Predolin si era reso protagonista di alcune polemiche contro gli autori del programma e la conduttrice Ilary Blasi, rei di non fornirgli abbastanza mezzi per andare avanti. In particolare, il conduttore non ha accolto con molto entusiasmo uno dei regali della produzione, un diario dove raccogliere i propri pensieri. Risentito del non aver ricevuto più scorte di cibo, ha risposto senza mezzi termini: “I miei pensieri sono negativi. Ho voglia di mangiare e di dormire“.