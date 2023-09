Gianfranco Pelegri, chi è il figlio di Grecia Colmenares: vita privata, padre, carriera

Chi è Gianfranco Pelegri, figlio di Grecia Colmenares. Scopriamo qualche informazione in più sui familiari dell’attrice venezuelana, concorrente del Grande Fratello 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Gianfranco Pelegri, figlio di Grecia Colmenares: vita privata e carriera

Nato a Buenos Aires il 4 settembre 1992, Gianfranco Pelegri ha 31 anni ed è il figlio di Grecia Colmenares, attrice venezuelana anni Ottanta e concorrente del Grande Fratello 17 nel 2023. Nato dal matrimonio di Grecia e dell’imprenditore Marcelo Pelegri, oggi ha seguito le orme di entrambi i genitori. Ha studiato Marketing e Affari Internazionali all’Università Internazionale della Florida, per poi diventare anche lui un imprenditore di successo. Oggi Pelegri lavora soprattutto nei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 16mila follower e lo mostra spesso in viaggio in giro per l’Europa e per il mondo.

Vita privata, il rapporto con la madre: “Basta un suo sorriso ad illuminarmi la giornata”

Ad oggi Gianfranco Pelegri non è sposato e non ha figli. In passato ha avuto una relazione importante con Laura Ortega, nota influencer costaricana al suo fianco dal 2016 al 2018. In seguito alla partecipazione di sua madre all’Isola dei Famosi nel 2019, Pelegri ha rivelato alcuni dettagli sul loro rapporto in una serie di interviste: “Mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pure di non lasciarmi con una baby-sitter convinse il regista a scritturarmi”.

L’imprenditore ha spiegato che, dopo il divorzio da suo padre, l’attrice ha preso le distanze anche dal figlio, sparendo dalla sua vita quando aveva solo 12 anni. “Se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei.” -spiega sulle pagine di Grand Hotel- “Nel 2000 il matrimonio dei miei finì. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no. Ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata“.

Grecia si riavvicinò al figlio molti anni dopo: “Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida”. Oggi i due sono più uniti che mai: “Oggi i nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata”.