Dario Iaculli, chi è il bassista dei The Kolors: vita privata, carriera, Daniele Mona

Dario Iaculli è il nuovo bassista dei The Kolors. Cosa sappiano in più sul musicista che ha preso il posto di Daniele Mona nel 2022

Chi è Dario Iaculli, bassista dei The Kolors. Scopriamo qualche informazione in più sul musicista che ha preso il posto di Daniele Mona nel 2022. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Dario Iaculli, vita privata e carriera del bassista dei The Kolors

Dario Iaculli è un musicista italiano, famoso tra il pubblico in quanto attuale bassista dei The Kolors. Membro ufficiale della band da appena un anno, si è unito ufficialmente ai The Kolors nel 2022 dopo l’addio del tastierista e bassista Daniele Mona. Ha già molta esperienza sul palco al fianco di Stash e di Alex Fiordispino, con cui suona ormai dal 2018. Iaculli si è infatti fatto conoscere dal pubblico durante le esibizioni live della band, durante le quali aveva spesso accompagnato il gruppo come batterista.

Nel 2023 ha partecipato al ritorno alla ribalta del gruppo con Italodisco, che ottiene un doppio Disco di Platino e si aggiudica il premio di Tormentone Estivo alla Rtl 102.5 Power hits estate 2023. Un risultato celebrato dal bassista anche sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto già qualche migliaio di follower: “ITALODISCO prima in radio da 8 settimane e prima in Fimi da 7 settimane! In alto i calici!”.

View this post on Instagram A post shared by Dario Iaculli (@dario_thekolors)

L’addio di Daniele Mona, perché ha lasciato la band? “Prendo un altra strada”

Daniele Mona annunciò il suo addio alla band il 23 ottobre del 2022, dopo il suo ultimo tour con i The Kolors. Il tastierista ha condiviso la notizia sui suoi profili social: “Sono stati degli anni fantastici durante i quali i Kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile. Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me”.

“È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada!“ -ha spiegato Mona- “In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo The Kolors e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita. Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco!”.