Totti e Noemi litigio pubblico? Lei scoppia in lacrime al ristorante

Totti e Noemi litigio pubblico: secondo quanto riporta Diva e Donna, la coppia ha avuto una pesante discussione. Tuttavia, c’è da ricordare che i due hanno da poco preso un appartamento, anzi un attico insieme.

Totti e Noemi litigio pubblico?

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno litigato per la prima volta in pubblico. Almeno è quanto traspare dalle foto pubblicate da Diva e Donna. La coppia è stata fotografata mentre era a cena fuori in un ristorante romano.

Ormai, i due sono seguiti quotidianamente dai paparazzi e mentre fino a qualche giorno fa venivano fotografati mano nella mano, gli ultimi scatti hanno immortalato probabilmente il loro primo litigio pubblico.

Lei scoppia in lacrime al ristorante

Diva e Donna ha pubblicato le foto in cui Noemi si asciuga le lacrime seduta al tavolo di fronte a Totti. Dunque, questo indizio fa pensare che sia successo qualcosa mentre i due conversavano.

Inoltre, dalle foto si intravede anche che in base ad alcuni movimenti del corpo la discussione si sia anche accesa in alcuni momenti. Secondo quanto scrive Leggo, l’ex calciatore e la sua nuova fiamma stavano discutendo per colpa di un cellulare.

Tuttavia, i due stanno per trasferirsi nell’attico e super attico preso in affitto a Roma Nord – in zona Vigna Stelluti – dove trascorreranno il primo Natale insieme. Recentemente infatti il settimanale “Chi” ha pubblicato le immagini della loro nuova abitazione.

